Tres detenidos en Almassora y Cabanes por robar dos becerros, combustible y cable de cobre
Los varones, entre los 40 y 44 años, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente
El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón, dentro del marco del Plan nacional de prevención e investigación de los robos y hurtos en el campo y las explotaciones agrícolas y ganaderas, ha detenido en dos investigaciones a un total de tres hombres entre los 40 y 44 años, en Almassora y Cabanes.
La primera investigación se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado día 2 de julio, donde se tuvo conocimiento de un delito de robo con fuerza en las cosas y donde se sustrajo del interior de una finca de término municipal de Almassora dos becerros, permitiendo a los agentes tras una recopilación de los indicios, identificar, localizar y detener a los dos presuntos responsables de los hechos, así como la recuperación y entrega a su legítimo propietario de los dos animales.
Por otro lado, en la segunda de las actuaciones llevada a cabo en Cabanes, tras detectarse un incremento de robos en diferentes explotaciones agrícolas de la localidad y donde se alertaba del forzamiento de los accesos a las fincas y la sustracción de combustible, cable de cobre y otros objetos, los agentes tras una minuciosa investigación ha obtenido como resultado la identificación y detención del supuesto autor de los hechos, al cual se le atribuye dos delitos de robo con fuerza en las cosas.
Los detenidos junto a las diligencias han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.
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