Fuego
Un incendio calcina en Madrid el plató de 'Maestros de la Costura' y amenaza el de Masterchef, que salvaron 'in extremis' los bomberos
El fuego, que se declaró este sábado, ha calcinado parte de las instalaciones de NonStop Studios en la localidad de Fuente el Saz de Jarama, afectando principalmente a uno de sus platós
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid extinguieron este sábado un incendio que ha calcinado parte de las instalaciones de NonStop Studios en Fuente el Saz de Jarama, una nave industrial dedicada a la grabación y producción de programas de televisión.
El fuego se declaró en el complejo situado en la calle Vereda Catarranas, y según informa 'Vertele', el espacio más afectado fue el estudio 2, que hace unos meses acogió la grabación del talent show de RTVE 'Maestros de la costura'.
El plató se encontraba sin actividad en el momento del incendio. El fuego también amenazó el estudio utilizado para las grabaciones de 'MasterChef', pero gracias a la rápida intervención de los bomberos no sufrió daños de consideración. Desde la empresa han señalado al citado medio que en este espacio se podrá continuar trabajando con relativa normalidad.
Diez dotaciones de bomberos
Hasta el lugar se desplazaron diez dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, además de efectivos del Grupo Especial de Drones.
A su llegada, los equipos de emergencia se encontraron con un incendio generalizado en el edificio y comenzaron las labores para contener las llamas y evitar que se propagaran a otras zonas de las instalaciones. Finalmente, los bomberos lograron extinguir el fuego, que afectó principalmente a uno de los platós y a la zona de oficinas del complejo.
Fuente: El Periódico de España
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