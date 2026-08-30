Crimen
Muere un hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de Valencia
La víctima falleció a las 1.30 horas tras ser trasladada al hospital en estado crítico por una reyerta en el local '22 y Punto'. La Policía Nacional ha detenido a una mujer como principal sospechosa del crimen
Claudio Moreno
La madrugada del sábado al domingo comenzó con un crimen sangriento. Una pelea en un bar de la calle dels Jurats 22, en el barrio de l’Olivereta y junto al Hospital General de Valencia, acabó con un apuñalamiento que terminó resultando mortal.
Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Policía Nacional, alertada poco antes de la medianoche. Desde “22 y Punto” requirió asistencia sanitaria y siguió a la principal sospechosa –española de 35 años– hasta su domicilio, donde fue detenida a las 0.05.
La víctima, un hombre de nacionalidad peruana nacido en 1981, fue trasladado de inmediato al hospital pero no se pudo hacer nada por su vida y terminó falleciendo a las 1.30 horas.
El grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando los hechos para esclarecer todas las circunstancias de la reyerta mortal en este bar de l’Olivereta. Por el momento se desconoce si había alguna relación entre sospechosa y víctima y qué desencadenó la reyerta que concluyó con el apuñalamiento mortal.
Fuente: Levante - EMV
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