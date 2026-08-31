Condenado a seis años de cárcel por maltratar y secuestrar a su novia menor de edad en Manises

Lo conoció por internet y la maltrató y secuestró en una vivienda de Manises, tal y como así lo ha reconocido. La Audiencia de València ha condenado a un joven de 25 años de edad y maltratador habitual a cinco años y nueve meses de cárcel por maltratar y secuestrar a su novia de 15 años en Manises.

La pareja se conoció por internet en septiembre de 2022, empezando una relación a pesar de que el ahora condenado sabía que la chica era menor de edad y estaba en un centro de acogida.

Puñetazos en las costillas

A mediados de octubre de 2022, la menor tenía permiso para pasar el fin de semana en el domicilio paterno y el joven la convenció para que ese fin de semana lo pasara con él en su casa de Manises.

Fue el terror de la menor aceptar esa invitación pues nada más llegar le quitó el teléfono móvil, controló todos sus movimientos y la obligó a realizar las tareas domésticas. Además, se dirigía a ella de forma inapropiada, pasando después a la agresión física, dándole golpes en la cara, puñetazos en las costillas y empujones a diario.

Encerrada bajo llave

Ante esta situación, la menor le dijo que quería marcharse y por ello la encerró bajo llave, no sin antes advertirla que si huía la buscaría y la mataría si la encontraba, todo ello con la finalidad de generar en la víctima una situación de temor e inseguridad para que fuera incapaz de poner fin a la relación.

Así las cosas, a finales de octubre logró escapar por un descuido del condenado que no cerró la puerta con llave y denunció los hechos. Ahora la Audiencia de València ha condenado al joven de 25 años como autor de un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia sobre la mujer; otro continuado de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer; uno de detención ilegal con el agravante de reincidencia en los tres primeros delitos y la atenuante analógica de drogadicción.

Amplio historial de violencia machista

Por los malos tratos habituales ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel y orden de alejamiento de 500 metros del domicilio de la joven, aunque no se encuentre en ese momento en él, así como prohibición de comunicarse con ella durante tres años y medio. También a 120 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Y por el secuestro, cuatro años de cárcel, orden de alejamiento de 500 metros del domicilio de la joven, aunque no se encuentre en ese momento en él, así como prohibición de comunicarse con ella durante cinco años. Además, debe indemnizar a la víctima con 5.000 euros por los daños sufridos.

El tribunal ha tenido en cuenta que el joven de 25 años es reincidente en la violencia contra la mujer; de hecho, cuenta con condenas en abril de 2021 en València por un delito de violencia doméstica; otra por un juzgado de Sueca en 2019 por violencia doméstica y de género, así como por lesiones y maltrato; y también por otro delito de violencia doméstica y de género, así como amenazas.

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La sentencia por el maltrato a su novia de 15 años es firme, al aceptar los hechos por conformidad y contra la misma no cabe recurso alguno.

Fuente: Levante - EMV