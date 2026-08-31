Verano
La Policía Nacional detiene al ladrón que robaba en las embarcaciones atracadas en la Marina de València
El detenido, de 31 años, actuaba casi a diario, accedía al interior de yates y veleros, tras forzar las puertas o escotillas, llegando a introducirse mientras los propietarios dormían en el interior
Era localizado la pasada semana y detenido en la zona del antiguo circuito de Fórmula 1, con múltiples efectos sustraídos.
Llevaban tiempo detrás de él y la pasada semana lo pudieron detener. Se trata del ladrón que robaba en el interior de los barcos que atracaban en la Marina de València. Hasta once robos cometió durante los meses de julio y agosto. Se trata de un hombre de 31 años, en situación irregular en España y que en el momento de la detención iba indocumentado, a quien se le acusa como autor de esos once delitos de robo con fuerza perpetrados en dichas embarcaciones. Actuaba con una periodicidad casi diaria, accediendo al interior de yates y veleros, tras forzar las puertas, escotillas o techos, llegando a introducirse mientras los propietarios dormían en el interior.
Son segundas residencias
La investigación se inició durante el mes de agosto cuando la Policía Nacional tuvo constancia de la comisión de varios robos en los veleros y yates amarrados en el recinto portuario de Valencia, llegando a tener una frecuencia casi diaria, por lo que el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València se hizo cargo de las investigaciones.
Muchas de estas embarcaciones son utilizadas por sus propietarios como viviendas habitacionales o segundas residencias, llegando a registrarse un asalto con los moradores durmiendo a bordo.
Tras las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes, se pudieron constatar elementos comunes en todos los robos, lo que apuntaba a que habían sido cometidos por un mismo autor. Fruto de la colaboración del departamento de seguridad del puerto y gracias al rápido análisis llevado a cabo por parte de los investigadores, se logró identificar plenamente al sospechoso. El mismo llegó a acceder hasta en cuatro ocasiones diferentes a distintas embarcaciones en una misma noche.
Escalaba el vallado perimetral de los muelles
El método empleado por el autor para la comisión de los delitos, consistía en escalar previamente el vallado perimetral de separación de los muelles. Posteriormente, se encaramaba a los yates y veleros, forzando los accesos mediante la manipulación de puertas, escotillas o techos.
Finalmente, el pasado 24 de agosto, los policías localizaron al sospechoso en las instalaciones del antiguo circuito de Fórmula 1, próximas al puerto. En el momento de la detención, se le intervinieron diversos objetos, entre los que se encontraban herramientas eléctricas como taladros y radiales, mochilas, gafas y colonias. Gran parte de estos efectos fueron devueltos a sus legítimos propietarios.
El detenido, tras pasar a disposición judicial como autor de once delitos de robo con fuerza, ingresaba en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Fuente: Levante - EMV
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