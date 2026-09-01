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Un incendio afecta a una vivienda de Vall d’Alba sin causar heridos

El fuego, declarado este lunes en el primer piso de un inmueble de dos plantas, ha obligado a movilizar dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando

Los bomberos de la Diputación de Castellón durante las labores de extinción del incendio.

Los bomberos de la Diputación de Castellón durante las labores de extinción del incendio. / Diputació de Castelló

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Carla Collazos

Castellón

Los bomberos de la Diputación de Castellón han intervenido este lunes en un incendio declarado en el primer piso de una vivienda de dos plantas en Vall d’Alba. El aviso se recibió alrededor de las 21:50 horas, después de que se detectara humo saliendo por una de las ventanas del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones del parque de la Plana Alta y una unidad de mando. A su llegada, los efectivos trabajaron en la extinción del fuego, que finalmente ha quedado completamente extinguido.

El incendio ha afectado de forma significativa a varias estancias de la vivienda. No obstante, no se han registrado personas afectadas, ya que en el momento del suceso no había nadie en el edificio. Por el momento, se desconocen las causas que han originado el incendio.

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Una vez finalizadas las labores de extinción y asegurado el inmueble, el servicio de los bomberos ha quedado finalizado.

Intervención de los bomberos en la vivienda afectada por el incendio.

Intervención de los bomberos en la vivienda afectada por el incendio. / Diputació de Castelló

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