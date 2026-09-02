Cuatro detenidos en Gran Canaria con un cargamento de 21 kilos de heroína que iban a trasladar a la Península

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de heroína tras intervenir 21 kilos de esta sustancia en Gran Canaria. La droga, según la investigación, iba a ser trasladada posteriormente a la Península, dentro de una nueva vía de introducción y tránsito de estupefacientes que los agentes se encuentran analizando.

La 'operación Corcel' se saldó con la detención de cuatro personas, dos parejas que, de acuerdo con las pesquisas policiales, tenían funciones diferenciadas dentro del entramado. Los arrestados son sudamericanos y la detención se produjo en la cafetería de un hotel de la zona de Santa Catalina- Puerto, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

La investigación se centró inicialmente en una estructura que podría estar tratando de establecer un nuevo canal para introducir heroína en la Península Ibérica. Las primeras pesquisas permitieron identificar a dos parejas que habían viajado desde Toledo hasta Las Palmas de Gran Canaria en el mismo vuelo, aunque habían elegido asientos separados.

Dos parejas y funciones diferenciadas dentro de la organización

Una vez en Gran Canaria, los sospechosos habrían extremado las precauciones para evitar llamar la atención de los investigadores. Según la Policía Nacional, se alojaron en hoteles diferentes y situados en puntos alejados de la isla, sin mantener contactos visibles entre ellos.

Las pesquisas permitieron determinar que los cuatro integrantes no desempeñaban exactamente la misma función. Una de las parejas se habría encargado de recibir la droga en Gran Canaria, mientras que la segunda tenía como cometido hacerse cargo de la sustancia para trasladarla posteriormente hacia la Península.

Las dos parejas viajaron desde Toledo hasta Las Palmas de Gran Canaria en el mismo vuelo, pero en distintos asientos, para dificultar cualquier investigación policial

Para este último desplazamiento, los investigados habrían previsto utilizar vehículos de alquiler. De esta forma, la organización habría dividido las tareas entre quienes recibían el estupefaciente y quienes debían encargarse de sacarlo del Archipiélago una vez completada la operación.

La Policía Nacional destaca que durante la investigación los integrantes del grupo adoptaron diferentes medidas destinadas a dificultar su identificación y evitar que los agentes pudieran relacionarlos entre sí.

Los cuatro fueron sorprendidos durante la entrega de la droga

Después de identificar a los presuntos integrantes de la red, los investigadores establecieron el pasado mes de julio un dispositivo policial que permitió localizar a los cuatro cuando supuestamente estaban realizando la transacción de la heroína.

La intervención se produjo en la cafetería de un hotel y a plena luz del día. Los agentes procedieron entonces a detener a las cuatro personas e intervinieron una maleta que contenía 21 kilogramos de heroína, distribuida en bolsas de plástico de supermercado.

Los cuatro arrestados han ingresado en prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública

La actuación permitió impedir, según la investigación, que la sustancia continuara el recorrido previsto hacia la Península.

Posteriormente, la operación se completó con dos registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria. Tras estas actuaciones, los cuatro detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial, que acordó su ingreso en prisión.

Una nueva vía para trasladar heroína a la Península

Uno de los aspectos que los investigadores consideran relevantes de la operación es la identificación de una nueva ruta para la introducción y el tránsito de heroína hacia la Península Ibérica.

La investigación apunta a que las organizaciones dedicadas al narcotráfico modifican sus procedimientos y recorridos para intentar dificultar la labor de las fuerzas de seguridad. En este caso, la estructura investigada habría utilizado Gran Canaria como punto dentro del recorrido de la sustancia antes de su traslado hacia territorio peninsular.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y continúa analizando esta nueva ruta utilizada para la introducción y tránsito de heroína hacia la Península Ibérica.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas