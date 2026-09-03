Un camión cruza la mediana en la AP-7 entre Nules y Moncofa y colisiona con otros dos vehículos
El accidente deja al menos un herido leve y provoca retenciones
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Castellón
Un camión que circulaba por la AP-7 en sentido Valencia se ha salido de la vía por el margen izquierdo y ha cruzado la mediana, colisionando posteriormente con otro camión y un turismo que circulaban en sentido Barcelona.
El accidente se ha producido entre los municipios de Nules y Moncofa. Por el momento, se ha registrado un herido leve y los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para atender el siniestro y retirar los vehículos implicados.
Por el momento, solo permanece abierto un carril a la circulación, por lo que se han producido retenciones y una circulación lenta en este tramo de la AP-7.
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