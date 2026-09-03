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Detenida una mujer por matar a su primo marroquí en Ceuta

La mujer usó presuntamente un arma blanca contra la víctima

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de un vehículo de la Policía Nacional / EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

Ceuta

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a una mujer de nacionalidad española como presunta autora de la muerte de un joven marroquí que estaba en su vivienda, en la zona de Poblado de Regulares, y que era primo de la presunta agresora.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la mujer presuntamente utilizó un arma blanca para acabar con la vida del joven, que estaba residiendo en la casa, tras haber mantenido una discusión.

Los primeros datos indican que la víctima mortal es un migrante marroquí, aunque no se ha aclarado si es una de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta a finales de julio.

La Policía Nacional, tras el testimonio de los vecinos del entorno, ha podido determinar que la víctima es el primo de la mujer y se investiga en qué situación se hallaba el joven, que carecía de documentación para estar legalmente en el territorio nacional.

Los agentes investigan además las circunstancias de la presencia de la víctima dentro de la casa así como los motivos que impulsaron a la mujer cometer la agresión.

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La mujer presuntamente utilizó un cuchillo para perpetrar el homicidio que ha ocurrido alrededor de las 7:00 horas de este jueves.

Fuente: El Periódico

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