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Drogas

Prisión tras ser detenido en el aeropuerto de València con más de 8 kilos de cocaína líquida en su equipaje

Se trata de un pasajero español de 51 años que volaba desde Santo Domingo a València

Había ocultado la droga en botes de champú simulando el producto, que dio positivo en cocaína

La cocaína líquida estaba dentro del bote de campú

La cocaína líquida estaba dentro del bote de campú / Guardia Civil

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Miguel Pérez

València

La Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, en un servicio conjunto, han detenido a un hombre procedente de un vuelo de Santo Domingo (República Dominicana) por llevar más de ocho kilos de cocaína líquida (cocaína diluida en líquidos) en el interior de botes de champú, dentro de su equipaje.

La operación se dio cuando los agentes del Aeropuerto de València, cuando controlaban vuelos con conexiones internacionales, identificaron aleatoriamente a un pasajero de nacionalidad española, procedente de Santo Domingo, el cual llevaba dos maletas facturadas a su nombre.

Nada que declarar en la aduana

Tras ser preguntado en el control de aduanas, manifestó que no tenía nada que declarar, por lo que, siguiendo el procedimiento aduanero habitual, su equipaje fue visionado por el escáner de rayos X. La imagen mostró varios envases de champú con una densidad del producto diferente a la habitual.

Al abrir los envases en presencia del pasajero, los agentes observaron un pequeño depósito adosado en la salida del bote que contenía el producto original, para que, en caso de comprobación, fuera el champú lo que saliera. Una vez comprobado el resto del contenido de los envases, se pudo constatar que en su interior había un líquido blanco, con un fuerte olor a producto químico.

En los botes de champú se localizaron ocho kilos de cocaína líquida

En los botes de champú se localizaron ocho kilos de cocaína líquida / Guardia Civil

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de alguna sustancia estupefaciente, fueron sometidos al reactivo narco-test, dando como resultado positivo en cocaína.Tras rea lizar el pesaje en bruto de la sustancia, se comprobó que ascendía a un total de 8,2 kilos.

Prisión por tráfico de drogas

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de València y por funcionarios de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Valencia.

Noticias relacionadas

Tras ello, fue detenido este pasajero de 51 años y nacionalidad española por un supuesto delito contra la salud pública. Las diligencias, junto con el detenido, fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 2, quien ordenó su ingreso en prisión.

Fuente: Levante - EMV

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