Charco de la Pava
Detienen a un hombre en Sevilla tras apuñalar a otro en el corazón por negarse a tener relaciones sexuales
Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de junio de madrugada en el Charco de la Pava, donde el presunto agresor se abalanzó sobre la víctima "con dos armas blancas en las manos", según la Policía Nacional
Carlos Doncel
La Policía Nacional ha detenido a un hombre que apuñaló a otro en el corazón en Sevilla, según apuntan fuentes oficiales. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de junio, cuando el presunto autor de los hechos se abalanzó con dos armas blancas sobre la víctima, que se había negado previamente a mantener relaciones sexuales. Tras ser atendido por los sanitarios, el varón herido logró salir con vida del ataque, por lo que el supuesto agresor fue puesto a disposición judicial por tentativa de homicidio.
En concreto, el suceso tuvo lugar en el Charco de la Pava en la madrugada del pasado 5 de junio, tal como ha podido confirmar este periódico. "Un ciudadano puso en conocimiento de un indicativo de Policía Nacional que pasaba por la zona que habían apuñalado a un varón, hecho que comprobaron los agentes una vez se personaron en el lugar", según han detallado este viernes desde el Cuerpo.
"Atendida la víctima y realizadas las primeras pesquisas, todo apuntaba a que la agresión habría sido motivada por el acoso del presunto autor sobre dos personas a las que les propuso mantener relaciones sexuales", señalan fuentes oficiales. El rechazo de éstas a practicar sexo provocó que el detenido se abalanzara sobre una de estas personas "con dos armas blancas en las manos", tal como apuntan desde la Policía Nacional.
El apuñalamiento le dejó a la víctima "un profundo corte en el tórax a la altura del corazón". Así, y según informan desde el Cuerpo, "la herida requirió cerca de 30 puntos de sutura para su curación".
La investigación desarrollada por los agentes "culminó con la plena identificación del presunto autor de los hechos". "Tras ser localizado por los agentes, fue detenido y puesto a disposición judicial por tentativa de homicidio, al no consumarse el mismo por causas ajenas a su voluntad".
Fuente: El Correo de Andalucía
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