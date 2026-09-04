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Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. / EP

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EFE

Cádiz

El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales.

Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.

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