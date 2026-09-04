Atendidos por el SEM
Dos heridos graves, uno de ellos crítico, por una intoxicación de monóxido de carbono en un barco en el Port de Barcelona
La intoxicación deja un total de 19 afectados, algunos de los cuales son leves y otros han resultado ilesos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Barcelona
Un incidente con monóxido de carbono en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona ha dejado una veintena de heridos, según ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Una de las personas intoxicadas ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Clínic. Otra, en estado grave, ha sido trasladada al Hospital Moisès Broggi.
Además, otros cuatro heridos leves han sido dados de alta en el propio puerto y otras nueve personas han resultado ileso. Un total de 12 ambulancias del SEM han sido activadas.
Fuente: El Periódico
- Entre Salera y Estepark: llega una nueva tienda de deportes a Castellón
- Un incendio en las placas solares obliga a desalojar un Lidl de Vila-real
- La planta de Importaco de Vall d'Alba cierra de forma definitiva tras el incendio de mayo: el futuro que le espera a los trabajadores
- LaLiga vuelve a castigar al Castellón: tres de los cuatro primeros desplazamientos entre semana
- El deterioro de la madera obliga a cerrar por seguridad un conocido mirador de Castellón
- Un camión cruza la mediana en la AP-7 entre Nules y Moncofa y colisiona con otros dos vehículos
- Castelló desde la Basílica hasta Castalia: 387.000 piezas y 6 años para construir una ciudad en Lego
- Castelló arropa a Ceuta en una plaza Mayor tomada por banderas de España y gritos contra Sánchez