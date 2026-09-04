Prisión para los padres de Nizan acusados del homicidio de su hijo que fueron detenidos en València

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha decretado este viernes el juez titular de la plaza 2 de Amposta por el caso de Nizan, el bebé de 18 meses que apareció muerto en la vivienda familiar de la calle Major de Santa Bàrbara, en Tarragona, y cuyos padres, Cristina S. C., de 29 años, y Jesús A. R., de 35 años, fueron detenidos en València por la Policía Nacional tal y como avanzó en exclusiva Levante-EMV.

La causa queda abierta por un supuesto delito de homicidio y, además, el juez, ha acordado también la adopción de medidas civiles como la suspensión de la patria potestad de los cinco hijos restantes, dos de los cuales están ya tutelados por la Generalitat Valenciana, y las tres niñas de seis, cuatro y tres años están ya bajo la tutela del abuelo paterno, que es quien dio la voz de alarma.

Dos delitos más

Además del homicidio de Nizan, el sexto hijo de la familia, también se les acusa de abandono de menores y maltrato animal. En el caso del abandono de menores, hace referencia al estado en el que vivían, en condiciones infrahumanas, las tres niñas en Santa Bàrbara tal y como publicó este periódico tras recabar los testimonios de los vecinos.

Y en el caso del maltrato animal, por el trato dado a los 27 perros que fueron hallados en la vivienda tarraconense, desnutridos y conviviendo junto a restos de basuras, excrementos e incluso otros animales muertos que había en el domicilio.

Un ramo en recuerdo de Nizan

La aparición de los restos del bebé ha sido "un desenlace que nadie podía esperar", ha explicado a EFE el alcalde del municipio, Josep Lluís Gimeno, quien ha comentado que la madre es del pueblo y el padre es valenciano.

El Ayuntamiento de Santa Bàrbara ha decretado dos días de luto, este viernes y el sábado, y esta tarde los vecinos han guardado un emotivo minuto de silencio en memoria del bebé. Desde ayer, un pequeño ramo de flores preside el bajo del edificio donde fue encontrado muerto Nizan.

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El cuerpo del pequeño fue localizado por la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra y su cadáver fue trasladado por la puerta trasera, en la imagen, hasta el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) para realizarle la autopsa a los restos óseos hallados.

Puerta trasera del edificio por donde extrajeron los restos óseos del pequeño Nizan / Levante-EMV

Fuente: Levante - EMV