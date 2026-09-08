Dos nuevos robos ponen en alerta a los vecinos de la zona residencial del Madrigal de Vila-real

Dormían en la planta superior mientras, apenas unos metros más abajo, los ladrones registraban sus viviendas en busca de dinero y objetos de valor. Dos masets de propietarios unidos por un vínculo familiar han sido víctimas consecutivamente de sendos robos durante la madrugada del sábado al domingo en la calle Monestir de la Valldigna, en la zona residencial del Madrigal de Vila-real. Los asaltantes consiguieron marcharse con dinero en metálico y algunas joyas sin que, pese a encontrarse los residentes en el interior, se produjera ningún daño personal.

Los hechos vuelven a generar preocupación entre los residentes de una zona en la que se vienen produciendo puntualmente este tipo de episodios. En esta ocasión, los delincuentes actuaron en dos viviendas próximas pertenecientes a familiares y, en ambos casos, accedieron únicamente a la planta baja mientras sus propietarios descansaban en los pisos superiores.

Uno de los afectados, empresario de Vila-real, ha explicado a Mediterráneo que los autores forzaron la cerradura de una puerta lateral para acceder a su maset. Una vez dentro, registraron las diferentes dependencias de la planta baja y dejaron numerosos objetos revueltos mientras buscaban su botín.

El escenario fue similar en la vivienda de su cuñado. Allí, según relata el afectado, los ladrones consiguieron entrar a través de una ventana y también registraron la parte inferior del inmueble. No subieron en ninguno de los dos casos hasta las habitaciones donde se encontraban durmiendo los residentes.

Una calle con escasa iluminación

Las características del entorno vuelven también a estar sobre la mesa. La calle Monestir de la Valldigna no está urbanizada y presenta una iluminación muy limitada e incluso inexistente en algunos tramos, una circunstancia que preocupa a los residentes, especialmente durante la noche.

El vecindario del Madrigal reconoce inquietud ante unos robos que, aunque no se producen de manera continuada, se han ido sucediendo de forma puntual en diferentes masets de esta extensa zona residencial. Los afectados y otros propietarios insisten por ello en la necesidad de incrementar la presencia y vigilancia policial, particularmente durante la noche.

Uno de los casos que mayor repercusión tuvo recientemente fue el robo registrado semanas atrás en la vivienda que el exportero del Villarreal CF y de la Selección Española de Fútbol, Pepe Reina, posee también en el área residencial del Madrigal. El exinternacional y su familia no estaban entonces en el domicilio, aunque en su interior sí se encontraban el padre de su esposa y una trabajadora. Los asaltantes sustrajeron diversos efectos personales y el episodio se saldó sin heridos.

Sin repunte, según las fuerzas de seguridad

Pese a la percepción de preocupación existente entre algunos propietarios, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado señalan que los datos no reflejan actualmente un repunte de los robos en la zona residencial del Madrigal.

Una valoración que contrasta con la inquietud que generan entre los vecinos episodios como el de este fin de semana, especialmente por el hecho de que los dos últimos asaltos se produjeran con los propietarios dentro de sus casas.

Es por ello que los residentes en esta amplia zona de masets reclaman mayor vigilancia preventiva. Y es que los robos de la madrugada del domingo vuelven a poner el foco sobre la seguridad en el Madrigal.