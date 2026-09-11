La batalla campal previa al Valencia-Barça de mayo se salda con otros cuatro valencianistas ultras detenidos

Ya son cinco los hinchas del Valencia CF detenidos por la Policía Nacional por los graves disturbios generados por el entorno ultra de la afición valencianista en los alrededores del Mestalla el pasado 23 de mayo, en los momentos previos al partido que enfrentó al Valencia con el FC Barcelona, y en el que los ahora arrestados, cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años, prendieron artefactos fumígenos y atacaron a los policías, lanzándoles mobiliario urbano, sillas de los bares y botellas de cristal.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de València han informado este viernes, 11 de septiembre, de la detención de otros cuatro aficionados valencianistas, todos ellos hombres, de entre 18 y 21 años, que se suman a la detención, en junio pasado, de otro ultra de 36 años, lo que eleva a cinco los detenidos y acusados de los delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y desobediencia.

La batalla campal entre ultras y antidisturbios se produjo en la avenida de Suecia, en los aledaños de Mestalla, momentos antes del partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona, cuando un grupo numeroso de aficionados comenzó a agredir a los policías con lanzamiento de mobiliario urbano y botellas de cristal.

"Alentaron a la masa"

Los ahora arrestados, al igual que el que ya lo fue en junio, están acusados de haber participado no solo en el lanzamiento de los objetos, sino también de haber "alentado a la masa a acometer contra los policías, ocasionando una grave alteración del orden público", afirman las citadas fuentes.

La Jefatura Superior de Policía había montado un dispositivo especial de seguridad, más nutrido que el de otros encuentros deportivos, porque con ocasión de ese último partido de liga de la temporada 2025-26, una asociación valencianista había convocado una manifestación previa que se suponía podía acabar en trifulca. Y así fue.

Aunque la manifestación propiamente dicha, que finalizó sobre las 19.00 horas en la avenida de Suecia, discurrió con total normalidad, grupos ultras que se quedaron en el lugar desencadenaron los primeros incidentes sobre las 19.30 horas, aprovechando la presencia de la multitud que seguía en la calle para acceder al estadio, para lo cual prendieron bengalas y otros artefactos tras el paso del autobús con el equipo local, con el ánimo de generar y expandir la tangana.

Aislar a los radicales

En esos momentos, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que integraban el dispositivo, comenzaron a recibir agresiones por parte de un grupo numeroso, la mayor parte de ellos muy jóvenes, aficionados al Valencia CF, ubicados en torno a la plaza Afición, "mediante el lanzamiento de objetos tales como botellas de cristal y botes de cerveza, de manera que se estableció una línea de seguridad para evitar que los aficionados más radicales se mezclaran con el resto de asistentes que trataban de acceder al estadio", explica el comunicado policial.

Este grupo de aficionados también les lanzó mobiliario de todo tipo, como sillas de las terrazas de los bares próximos y papeleras públicas que arrancaron de sus soportes, lo que obligó a los a reforzar el cordón de seguridad y adoptar medidas de contención y dispersión para restablecer el orden público.

Un policía resultó herido

Como consecuencia de estos altercados, se vio amenazada no solo la integridad física de los policías que participaban en el dispositivo –uno de ellos sufrió heridas en el brazo por el lanzamiento de una botella de cristal–, sino que además se ocasionó una "grave alteración del orden público que puso en peligro a personas y bienes, desembocando en carreras, empujones y caídas entre los aficionados presentes", explica el comunicado de la Policía Nacional.

Agentes de la Brigada Provincial de Información especializados en grupos ultra se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr la identificación de los autores que participaron en los incidentes. A raíz de las pesquisas, ya se identificó y detuvo por estos hechos a otro varón de 36 años el pasado 4 de junio.

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Este jueves, 10 de septiembre, tras identificar a otros cuatro sospechosos, los investigadores han procedido a detenerlos como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, los cuales han sido puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello. La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

Fuente: Levante - EMV