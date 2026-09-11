Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo: "Cuando Carcaño quede en libertad, la sociedad entenderá que la condena la tenemos nosotros"

“Pena, dolor, rabia”. Son las palabras que protagonizan el día a día en casa de Marta del Castillo. Las verbaliza su madre, Eva Casanueva, pero las sienten todos en casa. Han pasado 17 años, los mismos que tenía cuando se perdió su rastro aquella fatídica madrugada de enero de 2009. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está Marta? Y la respuesta no parece encontrarse. "Impotencia, vacío…", continúa Eva, con un tono que desgarra al oírlo, cuando recibe a este periódico: "Son las palabras que resumen todo. Es nuestro sentimiento”.

Diecisiete años luchando por encontrar respuestas. "La verdad es que estamos cansados de que nos den portazos en la cara, judicialmente hablando. Creo que el caso lleva ya tiempo metido en un cajón que nadie quiere abrir…", lamenta. Marta salió de casa aquel 24 de enero. Nunca volvió, y su cuerpo nunca fue encontrado.

21 años y 3 meses de condena

El caso conmovió (y conmueve) España. Las alertas saltaron la madrugada del 24 de enero. Los medios se hicieron eco: ha desaparecido una joven en Sevilla, se llama Marta. Durante años se realizaron búsquedas en distintos puntos de Sevilla y su entorno, incluido el río Guadalquivir, el vertedero de Alcalá de Guadaíra o una zanja en Camas. Lugares que fueron variando a la vez que la versión del principal condenado, Miguel Carcaño, pero el cuerpo nunca fue localizado.

La investigación concluyó que Marta acudió al piso de Miguel Carcaño, con quien había mantenido una relación, en la calle León XIII. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla consideró probado que allí se produjo una discusión y que Carcaño golpeó a Marta con un cenicero, provocándole la muerte. Posteriormente, según el relato judicial, el cuerpo fue trasladado y ocultado con ayuda del entonces menor conocido como 'El Cuco' y, al menos, otra persona cuya identidad no quedó determinada.

Miguel Carcaño fue condenado inicialmente por la Audiencia Provincial de Sevilla a 20 años de prisión por el asesinato de Marta. Posteriormente, el Tribunal Supremo elevó la pena a 21 años y tres meses, al considerar también el daño causado a la familia por las diferentes versiones ofrecidas sobre el paradero del cuerpo.

La libertad de Carcaño

8 de mayo de 2030. Es la fecha en la que concluirá la condena impuesta. Día en que Miguel Carcaño saldrá, previsiblemente, en libertad, tras el asesinato -confesado- de Marta. La pena quedará extinta, pero no extinguirá el caso. "Bueno…", arranca Eva, "la ley es así… y creo que cuando Carcaño quede en libertad la sociedad entenderá que la condena la tenemos nosotros”. Responde, de nuevo, rota.

Hasta la fecha, Carcaño cumple condena en el centro penitenciario de Málaga II; en Archidona, al que fue trasladado en septiembre de 2025 desde la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), tras conocerse que estaba siendo objeto de una investigación por parte del propio centro penitenciario, por la supuesta posesión de materiales no autorizados en una prisión.

La fecha ya no parece tan lejana. El calendario avanza. El desgarro, la angustia, la pena siguen protagonizando el día a día en casa de Marta. No viven, sobreviven, porque hay dos hijas más, porque también hay nietos.

"Nos queda ese vacío permanente de que no hemos podido cerrar el duelo, porque yo no he podido encontrar a mi niña", explica Eva. Se suma otra herida: la incertidumbre. "Sigue y seguirá ahí. La incertidumbre de qué es lo que pasó. Porqué tengo que creerme las palabras de Miguel Carcaño, al que un juez ya en su momento tachó de mentiroso”.

A pesar del dolor quiere cerrar con un gracias. Eva reivindica a quienes nunca han dejado que el nombre de Marta desaparezca. "Hay una sociedad maravillosa, que durante estos 17 años nos ha ido impulsando y dando fuerza", afirma. Para todos en casa, ese apoyo ha sido fundamental para continuar adelante. "Tengo que creer en la bondad de la gente". Agradece a todas aquellas personas que, durante casi dos décadas, han seguido pendientes del caso. "Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado durante tantísimo tiempo, porque gracias a ellas todavía se habla de mi niña".

Salió de casa hace 17 años. Su familia sigue sin poder darle sepultura. Marta sigue sin estar en casa.

Fuente: El Correo de Andalucía