Una red guardaba en un chalé de Cullera 600 kilos de cocaína, 2.800 de hachís y un fusil de asalto listo para disparar

Más de 600 kilos de cocaína y 2.800 kilos de hachís ha confiscado la Policía Nacional en un chalé de Cullera que una organización internacional de narcos había convertido en 'centro logístico' desde el que se distribuía a su mercado final: Francia. De momento, hay tres detenidos, dos de ellos marroquíes y un tercero, francés aunque de origen argelino, que realizaban labores de vigilancia en la 'guardería'. Los tres han ingresado en prisión por orden del juzgado malagueño que supervisa la investigación. Además de dedicarse al narcotráfico al por mayor, la organización criminal se había especializado en el tráfico de armas. De hecho, se les ha intervenido un fusil de asalto cargado y listo para disparar.

La localización de esa guardería, que es el nombre con el que los propios narcotraficantes designan los lugares que eligen para almacenar la droga a la espera de darle salida, ha sido posible gracias a una investigación a medias entre la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de València y de Torremolinos (Málaga), tras detectar una compleja red que opera en la Costa del Sol, en la C. Valenciana y en el País Vasco y Navarra, desde donde gestionaban la entrega de la mercancía a otras ramificaciones del mismo entramado criminal, encargadas de distribuirla a cada mayorista en distintos puntos del país vecino.

Al servicio de la Mocro Maffia

La investigación policial dio comienzo hace meses, al detectar en Torremolinos la presencia de una trama de narcotráfico a gran escala integrada mayoritariamente por marroquíes y argelinos que gestionaban grandes cargamentos de hachís llegados de Marruecos y de cocaína, llegada, al parecer, tanto al Puerto de Algeciras como a puntos de la costa portuguesa.

Así mismo, traficaban con armas de fuego cuyo origen no ha podido ser establecido pero que, al igual que la droga, vendían a compradores franceses, aunque la investigación sigue abierta ante la sospecha de que también había clientes de la Mocro Maffia en Países Bajos y en Bélgica, donde se disputan el control de los puertos de Rotterdam y Amberes con el Cártel de los Balcanes.

Los episodios de violencia entre ambos grupos, con enfrentamientos armados con muertos y heridos en tiroteos, son cada vez más frecuentes entre grupúsculos de ambas organizaciones en esas ciudades, lo que genera mantiene en alerta a las policías de ambos países y les ha llevado a solicitar, a través de Europol, que se extreme la vigilancia sobre el tráfico internacional de armas.

Operación policial de asalto

El pasado 2 de septiembre, el juzgado de Málaga otorgó a los agentes un mandamiento de entrada y registro para acceder al chalé, ubicado en las inmediaciones del faro de Cullera. La inspección de la vivienda, como es habitual, se realizó a primera hora del día, cuando los sospechosos aún dormían. Para ello, se contó con agentes de la unidad táctica de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de València, especializada en asaltos, quienes franquearon la entrada a los policías antinarcóticos de la Udyco. Una vez dentro, los agentes detuvieron a los tres hombres que vigilaban la casa: dos hombres de nacionalidad marroquí, de 24 y 32 años, y un francés de 26 años y origen argelino.

A continuación, los investigadores de la Policía Nacional registraron el domicilio, donde encontraron las casi tres toneladas de hachís -2.800 kilos- y los 600 kilos de cocaína, así como el fusil de asalto con el cargador lleno y listo para disparar, que los arrestados no llegaron a intentar utilizar. Así mismo, disponían de varios chalecos antibalas, inhibidores de frecuencias para anular sistemas de alarma, troqueladoras para fabricar matrículas, detectores de metales e incluso sistemas para pinchar ruedas como los que usan las fuerzas de seguridad en los controles en carretera.

Matrículas dobladas y falsificadas

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, esta mafia disponía de vehículos de alta gama, a los que dotaban de matrículas falsas o dobladas, según la ocasión, para eludir posibles consultas policiales. De ese modo, trasladaban las distintas partidas de cocaína y hachís desde Cullera hasta la frontera francoespañola -en Guipúzcoa y en Navarra-, donde cedían la mercancía a otros miembros de la organización encargados de llevarla a su destino final, en diferentes puntos de Francia.

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Tras la detención de los tres traficantes, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fuente: Levante - EMV