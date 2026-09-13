Investigación en Ponteareas
Crimen en Pontevedra: detenido un hombre por presuntamente matar a su madre octogenaria
Ocurrió este domingo en la céntrica rúa dos Carballos y hasta el punto se ha trasladado la Guardia Civil y la comisión judicial
El varón, con antecedentes por problemas psiquiátricos, acudió al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras el homicidio y allí confesó los hechos
Marta Fontán
Crimen en Ponteareas, en Pontevedra. Un hombre ha sido detenido por presuntamente matar a su madre de 81 años de edad en una vivienda de una céntrica calle de la localidad, la rúa dos Carballos. La Guardia Civil, que se hará cargo de la investigación, se trasladó hasta el punto así como la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver. La víctima fue al parecer degollada con un arma blanca.
Las distintas fuentes consultadas señalan que el presunto autor del homicidio ya ha sido detenido. Sin que hayan trascendido todavía más circunstancias de lo ocurrido, el hombre al parecer tiene problemas psiquiátricos y, tras el crimen, acudió al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y fue allí donde confesó los hechos.
Desde allí dieron la alerta policial y se procedió a la detención del varón en el propio centro sanitario vigués, donde permanecía a primera hora de esta tarde en calidad de detenido.
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Fuente: Faro de Vigo
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