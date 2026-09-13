Jose Lores

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Un hombre mata presuntamente a su madre octogenaria en Pontevedra

Crimen en Ponteareas. Un hombre ha sido detenido por presuntamente matar a su madre de 81 años de edad en una vivienda de una céntrica calle de la localidad, la rúa dos Carballos. La Guardia Civil, que se hará cargo de la investigación, se trasladó hasta el punto así como la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver. La víctima fue al parecer degollada con un arma blanca. Más información