35 años del día que ETA sembró el horror en Mutxamel

16 de septiembre de 1991. Un día como cualquier otro en Mutxamel. Eso parecía, pero no fue así. ETA perpetró en el municipio un atentado con coche bomba que segó la vida de Francisco Cebrián Cabezas, José Luis Jiménez Vargas y Víctor Puertas Viera.

Los terroristas tenían como objetivo la residencia de los agentes de la Guardia Civil y sus familias, pero el intento fracasó, ya que el vehículo chocó contra la pared de un edificio en la acera opuesta. Aparentemente abandonado, era remolcado desde las inmediaciones de la casa cuartel y del colegio El Salvador hasta el depósito municipal de vehículos, poco antes de las diez de la mañana.

Nadie sospechó que fuera un coche bomba. Y entonces estalló. Cebrián, de 40 años y propietario de la grúa, y los policías locales Jiménez y Puertas, de 28 y 25 años, murieron en el acto. Además, hubo una treintena de heridos.

Ese día está grabado en la memoria de la familia y seres queridos de los tres asesinados por la banda, en el que fue el primer atentado mortal en la provincia y también el más sangriento cometido en tierras alicantinas.

Emilia Egea, viuda del gruista, afirma a INFORMACIÓN que "parece que fue ayer" el atentado y añade que resulta "imposible de olvidar, es una cicatriz, para siempre". Cuando se produjo el atentado, tenía cuatro hijos, que le dieron fuerza para seguir adelante. Ahora, la familia ha aumentado y ya tiene siete nietos, "pero el dolor está ahí".

Rabia y dolor

En los últimos años, ha habido etarras que se han arrepentido de los asesinatos que han cometido, llegando en algunos casos a reunirse con familiares de víctimas mortales. La viuda de Cebrián no quiere saber nada de esto. "Ni se olvida ni se perdona, sientes impotencia y rabia, lo mal que lo hemos he pasado no se lo deseo a mi peor enemigo, pero la vida a veces es así de cruel", remarca.

Estado en que quedó el coche tras la explosión en Mutxamel / Carratalá

No obstante, Egea pone en valor el acto que se celebra cada 16 de septiembre en Mutxamel: "Es un reconocimiento y un homenaje, fueron víctimas inocentes que salvaron muchas vidas".

Anabel Jiménez, hermana del policía local José Luis Jiménez, en la misma línea, considera que es "reconfortante" y sirve también para que la gente joven, que no ha conocido las masacres de la banda, conozca la historia "y no se olvide, no queremos que se olvide".

Una mujer, sobrecogida, tras la explosión en Mutxamel / Carratalá

Jiménez todavía se emociona al recordar la pérdida de su hermano, un golpe que ha marcado a la familia desde hace 35 años: "Era un chico tan joven, toda la vida por delante, lo hemos pasado my mal, nos acordamos todos los días aunque sigamos con nuestras vidas, ya no es lo mismo". Además, sobre un posible perdón, se muestra tajante: "No lo perdono, mataron a mi hermano sin tener culpa de nada y por nada, es un sentido".

Los etarras de la masacre, en libertad Los etarras Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun, como autores materiales, fueron condenados a 136 años de prisión por el atentado con coche bomba en Mutxamel. Los dos salieron tras revisarse su liquidación de condena después de la anulación de la doctrina Parot.

El alcalde, Rafael García Berenguer, por su parte, expresa que el Ayuntamiento "siempre" tiene el 16 de septiembre marcado, ya que se trata de un día de recuerdo y memoria "y de defensa de los valores que simbolizan las víctimas del terrorismo".

Dignidad y justicia

El regidor señala que, por un lado, es un día "triste" por lo que supuso para el municipio, pero al mismo tiempo "reconfortante" porque las familias sienten el cariño del pueblo. "Es un compromiso con la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia para ellos", indica García Berenguer, que es consciente de que la perdida es "irreparable, pero queda el apoyo de la sociedad a los familiares".

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El Ayuntamiento inauguró en 2021, cuando se cumplieron tres décadas del sanguinario ataque, tres monolitos y una placa en recuerdo de las víctimas mortales, cerca de donde estalló la bomba. Obra del artista local Carles Ripoll, el monumento está compuesto por tres esculturas similares, con un elemento común que es un agujero central y se encuentra en la confluencia de la Gran Vía de València con el Passeig de la Constitució.