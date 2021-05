Murió en la orilla. Se acaba el sueño de ascenso a la Liga ACB del TAU Castelló tras rozar una épica remontada en una temporada que será recordada por todos sus aficionados. Tras los dos primeros partidos, la serie volvía igualada al Ciutat (1-1) para disputar el encuentro definitivo. Todo o nada. Seguir adelante o caer eliminado. Y salió cruz para un TAU se queda a las puertas de las semifinales. Era una finalísima y así se percibió desde el ambiente en la previa. Un Ciutat abarrotado por alrededor de 3000 aficionados que vibraron con un emotivo homenaje al excapitán Chema García.

Atascados

El conjunto de Toni Ten empezó lleno de nervios y dudas mientras se sucedían los fallos. Por su parte, el Alicante tomaba la delantera con un triple de Urtasun (0-3) y un parcial inicial de (0-8) gracias al excelso nivel defensivo y los fallos de los locales. Toni Ten paró el partido en busca de una reacción. Y esta tardó en llegar. El marcador llegó a reflejar un 0-14 a falta de tres minutos ante la incredulidad de los aficionados locales, que se levantaron de sus asientos para celebrar la primera canasta de Edwards a falta de menos de tres minutos. Un triplazo de Joel Sabater confirmaba la llegada al partido de un TAU Castelló que se marchaba al final del primer cuarto con una desventaja de solo siete puntos (11-18).

En el segundo acto arrancó con una fantástica bandeja de Edwards, pero fue un simple espejismo. Toni Ten avisó en la previa la importancia del rebote defensivo y dicho apartado del juego lo volvió a dominar el Alicante, aprovechando las segundas oportunidades para marcharse de nuevo por encima de los diez puntos (13-24). Un triple de Farner hacía la goma en esa franja de los diez puntos. Sin embargo, el conjunto visitante se marchó en el marcador con un parcial de 0-8 (16-32) para doblar en el marcador. En ese momento y debido a la frustración, se produjo una tangana en la que Edu Durán, uno de los jugadores más importantes del TAU, fue expulsado tras revolverse e intentar golpear a su rival con varios puñetazos. Los colegiados señalaron tres técnicas y la expulsión de Duran. Los de Toni Ten se marcharon del partido y se vieron a más de 22 puntos de ventaja (18-40) para cerrar la primera mitad a 18 puntos (22-40).

Rozó la gesta

Necesitaba una gesta el TAU durante la segunda mitad para alcanzar las semifinales y Juan José García se vistió de héroe en los primeros compases con un mate, un robo y un triple para reducir la desventaja a 11 puntos (29-40). No en vano, volvía a lucir la clase de Urtasun que con un triple y una bomba reestablecía la ventaja (29-45). La afición no dejaba de animar en todo momento pese a la dificultad del momento. Tras un periodo de intercambio de canastas, un triple visitante parecía casi definitivo (36-55), pero este TAU no se iba a rendir tan fácil. Un triple de Adala (44-57) levantaba a los castellonenses de sus asientos al grito de : “Sí se puede, sí se puede” en un parcial de 6-0 que metía a los castellonenses en la pomada el cuarto concluía con (50-59).

El cuarto decisivo arrancó con dos canastas de fundamentos de Stainbrook y un parcial de 6-0 que hacía rugir al Ciutat. El que se atascaba en ataque era el cuadro visitante, que no anotaba en los primeros cuatro minutos. Y un triple del canterano Joel Sabater igualaba el partido a 59 a falta de seis minutos. Bilbao respondía en una bandeja que acababa. Matt Stainbrrok seguía haciendo daño en la pintura, pero erraba dos tiros libres para tomar la delantera (61-62) y en la siguiente posesión Pitts anotaba una bomba. Aparecía Óscar Alvarado con un triple sensacional para igualar el encuentro (64-64). El TAU desaprovechó tres ataques para culminar la remontada de forma momentánea mientras el Alicante resistía como podía ante la avalancha del conjunto local. Los tiros libres jugaban un papel fundamental en los últimos dos minutos. Adala erraba un triple que ponía al TAU por delante y Galán anotaba una bandeja para (66-70) a falta de más de un minuto. Varios fallos desde la línea de tres y dos triples de Allen y Gjuorski sentenciaban el partido. La afición agradeció la temporada de los suyos con una sentida ovación. Se acaba el sueño, pero el TAU volverá a intentarlo.