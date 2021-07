Doble alegría para el base Joan Farner en un día, el 10 de julio, que siempre recordará. En el aspecto profesional, por renovar y firmar un contrato de dos años con el TAU de Castelló, y en la faceta personal, por contraer matrimonio con la fisioterapeuta castellonense Carla Martínez.

De esta forma, el conjunto azulejero sigue poniendo los cimientos de cara a la ilusionante temporada 2021-2022 y dando continuidad a uno de los tipos con más experiencia y recorrido dentro del vestuario. El menorquín, jugará su novena temporada en el TAU y seguirá llevando la manija de un equipo que quiere volver a soñar. La pasada campaña Faner fue de menos a más cuajando una gran segunda vuelta, jugando un total de 18'29 minutos, anotando 5,3 puntos, repartiendo 2,6 asistencias y capturando 1,6 rebotes con una media de valoración de 6,6.

Además, en su computo global de las ocho temporadas defendiendo la elástica del TAU Castelló, Joan ha sumado 1673 puntos, ha dado 882 asistencias, ha cogido 556 rebotes y ha robado 473 balones. Unas estadísticas que muestran su excelsa trayectoria ligada al club de la Capital de la Plana. Al margen de los puntos, la calidad humana, la entrega y garra de Joan son intangibles que suman mucho en su juego y en la actitud del equipo en la pista.

Agradecido

Joan Faner, quizá en el partido más importante de su vida, agradeció con este emotivo mensaje al club todo lo que le ha acontecido desde que llegó a Castellón: "Vosotros tenéis la culpa. Llegué casi por casualidad y después de ocho maravillosos años junto a vosotros aquí me tenéis, anillo en mano. Ahora ya sí, sóc de la terreta. Gracias por confiar en mí desde el primer día. Me habéis ayudado tanto en lo profesional como en lo personal y os estaré eternamente agradecido. No puede haber mejor título, porque antes que un director, un presidente o un entrenador tengo unos AMICS para siempre”.

En estos momentos, Toni Ten ya tiene su quinta pieza y otro de los objetivos de renovación cumplidos del futuro TAU Castelló.

Algunos jugadores no quisieron perderse la boda

Algunos de los compañeros que ha tenido Joan en el TAU Castelló no quisieron perderse el evento. La ocasión lo merecía y Joel Sabaté, Juan García, Romà Bas, Chema García, Edu Gatell y Juan Cabot, junto con el cuerpo técnico Toni Ten, Frederic Castelló , Javi Cavilla, Juanjo Luis, y el presidente Luis García, acompañaron al base azulejero en su boda.

También lo hicieron Pablo Granell y Vicente García, fisioterapeutas del club, de la Clínica Granell donde curiosamente Joan conoció a Carla.