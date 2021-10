El TAU Castelló quiere poner la primera piedra frente al Huesca

El período de prueba ha expirado para el TAU Castelló. El conjunto azulejero se enfrenta esta noche (20.45 horas) al primer examen oficial de la temporada. Los de Toni Ten inauguran esta LEB Oro recibiendo en el Ciutat de Castelló a un Levitec Huesca La Magia que llega con más dudas que certezas por los problemas de planificación de plantilla experimentados este verano. Tampoco está exento de incógnitas un TAU que, pese a que llega en dinámica positiva, y con un balance en la pretemporada de cuatro victorias y una derrota, preocupa por sus desconexiones.

Los castellonenses parten como favoritos, por plantilla y por sensaciones, para el debut liguero, pero el capitán, Joan Faner, avisa: «Todos podemos competir contra todos». Lo cierto es que el cuadro azulejero, en los momentos en los que su juego ha fluido y el nivel de intensidad ha sido más alto, ha funcionado como un rodillo que no ha dado opción a sus rivales. Pero también es cierto que han sido más habituales de lo que el cuerpo técnico desearía las desconexiones y los tramos en los que el equipo se atasca, insuflando vida a los rivales y permitiendo ventajas que, en competición oficial, pueden significar una derrota.

El TAU Castelló parte con la disponibilidad de los 11 jugadores de la plantilla y los dos canteranos designados para ayudar al primer equipo (Pedro López y Andrés Roig). La única duda esta en torno a Faner, que experimentó algunos problemas físicos durante la pretemporada. También es todavía una incógnita cuál será el quinteto de mayor importancia para Ten, que ha barajado múltiples opciones. Sin embargo, parece seguro que el tridente formado por el base Óscar Alvarado, el escolta Edu Durán y Eric Stutz (máximo anotador de la pretemporada con múltiples partidos por encima de los 20 puntos) serán referentes. Los minutos de relevancia en el puesto de alero parece que se distribuirán entre un Calvin Hermanson que no muestra ningún síntoma negativo de su año sin jugar y continúa siendo un rifle desde el triple; y David Höök, que ha demostrado todos sus increíbles capacidades físicas y defensivas, pero, al mismo tiempo ha sorprendido por su aportación ofensiva. A priori, Davis Rozitis debería ocupar el puesto de pívot la mayor parte del tiempo, pero Kai Edwards y Jorge Bilbao también podrían hacerse con ese espacio, si el letón no está en plenitud.

La vinculación entre el Casademont Zaragoza y el Levitec Huesca ha resultado ser contraproducente para los oscenses, al menos en la confección de la plantilla. Los verdinegros firmaron sus dos últimos fichajes hace apenas tres días (Rafael Casanova y Maverick Lewis Rowan), aunque ambos han completado toda la pretemporada bajo las órdenes de Sergio Lamúa, cuyo equipo solo ha ganado dos de sus seis tests veraniegos, frente a rivales de menor entidad.