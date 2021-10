La lesión de Edu Durán que le hace perderse toda la temporada con el TAU Castelló

Malas noticias para el TAU Castelló. Como ya había vaticinado el propio club, este martes se ha conocido de forma oficial el resultado de la resonancia magnética a la que fue sometido el escolta Edu Durán, tras la lesión sufrida en su rodilla derecha durante el primer partido de la Liga LEB Oro contra el Levitec Huesca. Los servicios médicos del club castellonense han confirmado que el '2' madrileño sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, la cual que le mantendrá apartado de las pistas durante todo lo que resta de temporada.

Al respecto, Edu Durán, que regresó al club durante el verano del 2020 tras su experiencia en la Liga ACB, se tendrá que someter a una intervención quirúrgica cuya fecha se conocerá en breve.

Un contratiempo importante para el club de la capital de la Plana, cuyo estreno en LEB Oro en la temporada 2021/22, con la mencionada victoria ante el Levitec Huesca, quedó empañado por las lesiones de dos de los pilares del equipo azulejero: Edu Durán y Joan Faner. Los dos jugadores no pudieron finalizar el encuentro al sufrir serios contratiempos en el Ciutat de Castelló, y mientras que Faner sufrió un problema de tobillo importante, no es tan grave como la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Durán, el cual se pierde el resto del ejercicio o, al menos, toda la temporada regular.

Ahora rastrean el mercado en busca de un recambio de garantías

Ante la baja de larga duración de Durán el club y la dirección técnica valorarán durante los próximos días la posibilidad de fichar a un jugador. Toni Ten, entrenador y responsable de la parcela de la secretaría técnica del club, ya está analizando las opciones de mercado con vistas a reforzar el puesto de '2' con un jugador que garantice el nivel de Durán y conozca la categoría. Hasta que no haya una posibilidad que reúna dichas características, el TAU Castelló no afrontará incorporación alguna.