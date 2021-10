La opinión de Toni Ten sobre la derrota ante el Lleida

«Es una pena porque el partido estaba muy de cara con 7 arriba a falta de 4 minutos», confesó el técnico. El ondense quiso analizar los errores que penalizaron al TAU: «Perdimos dos balones fuera de toda lógica, tras precipitarnos en el tiro», lamentó el técnico. «Estábamos en un momento de partido en el que dominábamos totalmente y de ahí esos puntos de ventaja que teníamos, pero se nos esfumaron en un minuto», agregó.

Ten reconoció los errores defensivos del equipo que les condenaron a la derrota: «Es un partido en el que cometimos demasiados errores», aunque incidió en ello: «No me refiero a fallos, porque esa última de Hook se puede fallar. Me refiero errores de no seguir reglas defensivas, no cerrar rebotes o fallar en algunas ocasiones ofensivas», insistió.

El conjunto azulejero encajó 50 puntos en la primera parte, a lo que Ten indicó: «Estuvimos muy despintados, esa ha sido la reflexión del vestuario».

No obstante, el entrenador advirtió que estas semanas son de vital importancia, pues el TAU disputará «tres partidos en nueve días» viajando para enfrentarse al Melilla el viernes 5, recibiendo a uno de los cocos de la categoría como el Estudiantes el miércoles y visitando de nuevo al HLA Alicante domingo.