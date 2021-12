El TAU resurge de nuevo en el último cuarto (70-71)

El TAU Castelló continúa sumando victorias y sobreviviendo a partidos de máxima igualdad en la LEB Oro. Los de Toni Ten se impusieron al Palma Almer Mediterránea Palma por 70-71, en un final de infarto que cayó a favor del que mejor supo resistir la presión. Los azulejeros suman su tercera victoria consecutiva y se asientan en zona de 'play-off' con un balance de 7-4.

El TAU transmitía mejores sensaciones que el conjunto local en el inicio y, aunque con problemas, se adelantaba en el marcador mediante los triples del especialista Calvin Hermanson, incomprensiblemente olvidado por la defensa balear en algunas jugadas. Los azulejeros cerraban el primer período tres puntos por delante en un cuarto con un tanteo bajo (10-13).

Durante el segundo período, las muñecas se calentaron y la dureza defensiva se redujo. Los baleares seguían sin desplegar un juego brillante, pero sumaban puntos en acciones individuales, habitualmente protagonizadas por el alero Wesley van Beck. Los de Ten buscaban generar puntos fáciles incorporando a Davis Rozitis en el poste bajo, aunque sería David Höök el que anotaría una de las canastas de la jornada con un mate tras rebote que, además, fue falta del rival. El cuarto terminaba con igualdad y los visitantes mantenían la mínima ventaja (29-31).

La marcha a vestuarios no sentó bien al TAU, que salió con un nivel de intensidad mucho más bajo que el del combinado isleño. Los azulejeros no encontraban opciones ofensivas eficientes y, además, perdieron la capacidad de anotar desde más allá del 6,75 (4/20 en triples al final del tercero). El Palmer Alma Mediterránea Palma se crecía y, siempre con una marcha más que los visitantes, lograron ponerse hasta 13 puntos por delante. La moral de los baleares no paraba de crecer, alimentada por grandes jugadas como el mate de Máximo Fjellerup sobre Pablo Hernández. El TAU terminaba el cuarto 10 puntos por debajo y el cuerpo técnico encendía las luces de alarma (54-44).

La dinámica del encuentro se mantenía en el inicio del cuarto: el Palma seguía arriba de energía y el TAU no se sentía cómodo. El TAU buscó solucionarlo con una fórmula que ha demostrado ser exitosa: alineando a los dos bases, Óscar Alvarado y Joan Faner, buscando situaciones en el poste para Eric Stutz y Davis Rozitis.

Los dos interiores se convirtieron en los máximos anotadores azulejeros (17 puntos para Stutz y 14 para Rozitis), sin hacer excesivo ruido. El TAU daba la vuelta con un parcial de 5-16, pero el Palma seguía anotando a partir del talento individual y la distancia entre ambos era ínfima. Al equipo castellonense le tocó sufrir hasta el último segundo, pero los tiros libres de Alvarado aseguraron la victoria en Son Moix.