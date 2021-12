El TAU Castelló juega el peor partido de la temporada en Almansa y cae por 94-65

No sirvió de nada la diferencia de dinámicas entre ambos equipos y el cartel de favorito del TAU Castelló. El conjunto castellonense firmó el peor encuentro de la temporada y se marchó de Almansa sonrojado tras caer 94-65 con un último cuarto para olvidar. Los de Toni Ten no estuvieron bien en todo el encuentro, pero el parcial de salida del último cuarto (21-0) machacó el ánimo de un equipo visiblemente afectado tras el pitido final.

La carta de presentación del TAU Castelló en ‘La Bombonera’ de Almansa fue inmejorable: Calvin Hermanson encadenó cuatro triples, todos ellos punteados, que otorgaba a los azulejeros 14 puntos en tres minutos. El ritmo de anotación de los castellonenses era muy alto, pero el CB Almansa supo resistirlo y mejorarlo cuando al TAU se le acabó el acierto. Comandados por un Jalen Nesbitt muy activo y buscando siempre hacer daño desde el interior, los de Rubén Perelló se apoyaron en Eddy Polanco y Kevin Bercy para cerrar el primer cuarto por delante y con mejores sensaciones (23-21).

El segundo período no trajo buenas noticias para los de Toni Ten. Las opciones en ataque seguían sin aparecer y la defensa azulejera brillaba por su ausencia. El único punto positivo eran los buenos minutos de un Kai Edwards que volvía a jugar tras seis partidos fuera por lesión. Polanco continuaba creciendo en el encuentro y la ventaja de los almanseños lo hacía con él. El TAU lograba sostenerse gracias a los puntos desde la línea de personal de Eric Stutz, pero era incapaz de anotar de cualquier otra forma (9/25 en tiros de campo) y lo pagaba en el marcador: 46-36 para los azulones.

El guion a la vuelta del descanso era el mismo: Almansa sumaba con facilidad y el TAU, ahora con la dupla Óscar Alvarado-Joan Faner en pista, era incapaz de encontrar formas de anotar con consistencia. El equipo manchego, con unos porcentajes de acierto cercanos al 60%, continuaba haciendo sangre de un TAU irreconocible. Los azulejeros endurecieron su defensa en la segunda mitad del cuarto y lograron reducir algo la ventaja local, pero seguían sin entrar en partido (64-51).

Las sensaciones habían sido malas durante todo el encuentro, pero nadie esperaba el correctivo que el TAU iba a recibir en el último cuarto. Los azulejeros se marcharon del partido y dejaron morir sus opciones de la peor forma posible. Almansa, con un plus de motivación, se creció y firmó un parcial de 21 a 0 en cinco minutos y medio. Los locales no redujeron el ritmo en ningún momento y, aunque el TAU sumó algunos puntos al final del cuarto, no pudo competir con la intensidad defensiva y el contraataque de los azulones. La cara de jugadores y cuerpo técnico blanquiverde evidenciaba el horror de partido del TAU Castelló: 29 puntos abajo y la sensación de no haber competido (94-65).