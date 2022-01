El TAU Castelló quiere reencontrarse con la victoria en Gipuzkoa

El TAU Castelló buscará dejar atrás la mala racha de resultados actual (tres derrotas ante Almansa, Cáceres y Granada) y recuperar la senda de la victoria a partir de las 12.30 horas en el Donostia Arena. Los de Toni Ten están sufriendo un inicio de año muy complicado debido al calendario, el pasado miércoles se enfrentaban al líder de la competición y hoy lo hacen contra otro de los equipos más fuertes de la competición, el Acunsa Gipuzkoa Basket. Los guipuzcoanos reciben al TAU con un balance de seis derrotas y ocho victorias, la última ante el recién ascendido Prat Joventut el pasado sábado.

Los azulejeros contarán con todas las piezas del equipo a excepción de Edu Durán, lesionado de larga duración, y con la incertidumbre de Davis Rozitis, que previsiblemente no estará por haber sido positivo hace pocos días. Los castellonenses no están satisfechos con los resultados que han sumado en los últimos encuentros y, aunque ante el Granada se vieron buenos minutos de juego durante distintos tramos del partido, la diferencia de forma terminó reflejándose en el resultado. Aún así, los blanquiverdes continúan esperanzados y conscientes de que queda mucha liga por delante y siguen manteniéndose entre los puestos de play-off: con la reciente recuperación de un Jorge Bilbao, que no ha perdido ni un ápice de la garra que lo caracteriza, y con la paulatina adaptación de Boyd Van der Vuurst, que demostró su control de juego e inteligencia en el último partido, el equipo tiene potencial para crecer y desplegar un nivel de juego mucho más alto.

El rival

El TAU tendrá enfrente al Acunsa Guipuzkoa de Lolo Encinas, equipo que el año pasado militaba en la ACB y que está entre los favoritos para llegar lejos en la competición. Los guipuzcoanos se caracterizan por desplegar un juego muy ofensivo en el que otorgan especial importancia a los lanzamientos exteriores de tres puntos, aspecto que les ha perjudicado en algunos partidos contra rivales a priori inferiores, ya que les cuesta generar oportunidades cuando no están acertados desde más allá de la línea de 6’75. Sin embargo, en las tres últimas jornadas el técnico donostiarra parece haber dado con la tecla y los blanquiazules llegan en su mejor momento de forma en lo que llevamos de temporada. En sus filas cuentan con jugadores de primer nivel como el base islandés Ægir Steinarsson (11’3 puntos y 4’3 asistencias por partido), exjugador del TAU en la 2017-18, o el ala-pívot ex ACB, Benjamin Simons (12`5 puntos y 3 rebotes). También cuentan con otros jugadores con experiencia en el máximo nivel español como los croatas Domagoj Proleta (10`2 puntos y 3 rebotes) y Mario Delaš (8’4 puntos y 5,3 rebotes). En definitiva, otro rival de máxima exigencia para un TAU Castelló que quiere y necesita reencontrarse cuanto antes con la victoria.