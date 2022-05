Joel Sabaté: "Va a ser una batalla dura entre el Tau y Gipuzkoa, pero el equipo está preparado"

El TAU Castelló no ha podido ganar los últimos partidos de la fase regular en LEB Oro y eso le ha llevado a tener que jugárselo todo este viernes en el Ciutat de Castelló ante el Acunsa Gipukzoa (21.00 horas). No se pudo vencer a Valladolid (82-77), Granada (69-73), ni Coruña (78-74), pero el equipo de Toni Ten dejó buenas sensaciones y eso es a lo que se aferra la plantilla de cara a la final que afronta mañana ante su afición, con el billete a los play-offs en juego. «Es un partido a vida o muerte. Como dicen en Estados Unidos: o ganamos o nos vamos a casa (win or go gome). El equipo está preparado pese a llevar tres derrotas seguidas porque esos tres partidos se lucharon hasta el final ante rivales muy duros», explica Joel Sabaté.

Al TAU solo le vale el triunfo en esta última jornada de liga ya que ninguna otra combinación de resultados le favorecería: «La gente está mentalizada en pelear por la victoria y con el apoyo de la afición de la vamos a conseguir». El TAU Castelló, a 40 minutos del 'play-off' de ascenso Una situación similar es la del Gipuzkoa, aún con opciones de play-offs. «En el partido de la primera vuelta allí hicimos un gran encuentro. De hecho, fue uno de los mejores a domicilio esta temporada. El rival va a salir a tope porque se juega lo mismo y eso nos viene bien porque igual va a haber presión por parte de los dos. Va a ser una batalla muy dura», concluye el jugador de Benicarló.