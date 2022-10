La previa | Partido trampa en Albacete para el TAU Castelló

Tras su triunfo en el Ciutat de Castelló frente al Grupo Alega Cantabria CBT (76-72), el TAU vuelve a subirse en el autobús para afrontar una nueva jornada a domicilio en LEB Oro. En esta ocasión el rival será el Bueno Arenas Albacete Basket y la cancha, el Pabellón del Parque, donde la afición aprieta como nunca (19.00 horas). «Va a ser un partido muy complicado. Albacete ganó el primer partido en su casa por 40 puntos a Oviedo, haciendo un encuentro excelente, pero luego han perdido los otros tres siguientes compitiendo. No podemos ir allí pensando en que es un equipo recién ascendido y que ha perdido los tres últimos partidos. Tenemos que viajar pensando que vamos a jugar en Andorra, con la misma motivación que si fuera Andorra, con la misma intensidad, y tenemos que intentar hacer una defensa muy efectiva porque no están siendo ellos muy anotadores desde la línea exterior pero sí tiene buenos tiradores. No nos podemos fiar», avanzó Juan Antonio Orenga, técnico del conjunto de la capital de la Plana.

El preparador castellonense fue más allá en la explicación sobre el rival que se van a encontrar esta tarde y añadió que «tiene un equipo versátil que puede jugar de cara al aro, exteriores, penetran muy bien tanto los bases como los escoltas, tienen jugadores que juegan en la posición de 3-4 que pueden hacer tiros abiertos y juegan con un 5 que lo está haciendo muy bien. Va a ser un rival peligroso», apostilló. Por si todo eso fuera poco, Orenga espera «un campo complicado porque es una cancha más pequeña, no a las que solemos estar acostumbrados, y va a haber presión por parte del público, por lo que vamos a tener que estar muy concentrados». Para el choque de esta tarde, Orenga espera poder contar con todos sus jugadores después de que los tocados Joel Sabaté y David Hook apenas hayan entrenado con el equipo. «Esta semana hemos trabajado muy bien y creo que estamos dando pasos adelante en la evolución del equipo. Hemos contado con varios canteranos y el nivel ha sido alto», dijo.