Llegaba el TAU Castelló a Palencia con tan sólo dos victorias en el casillero y con la presión de jugar contra uno de los colíderes y el único equipo que ha ganado al todopoderoso Morabanc Andorra. Empezaron los morados por delante con un parcial de 6-0 que hacía aparecer los fantasmas de los malos inicios azulejeros en los partidos anteriores. Pero Alley hizo una de las suyas y con un 2+1 destapaba el aro palentino. Eso si habían tenido que pasar 3’ para anotar la primera. Las defensas de los dos equipos eran fuertes y superaban a los ataques, aunque un par de aciertos desde la línea de tres del Palencia les daba una pequeña ventaja 15-9 a falta de un minuto. Los de Orenga no bajaron los brazos y reaccionaron para dejar el electrónico 17-14 al final del primer cuarto.

El segundo cuarto empezó con gran igualdad desde el principio y con un Faner enchufado que con una genialidad entrando a canasta ponía el 23-21. Se mantenían las diferencias y ninguno de los dos equipos dominaba el partido. El TAU Castelló sin Stutz y Hook en la pista (los dos con dos personales), aguantaba el tipo. El equipo empezaba a encontrar el camino en ataque contra una defensa muy cerrada y el dominio de rebote defensivo les daba la posibilidad de correr. Esto lo aprovecharon bien los de Orenga en el último tramo de cuarto y dejaron el marcador 33-32 al descanso con un entonado Xavi Rey.

La salida del vestuario no sentó bien al equipo en el inicio que recibía un 5-0 (38-32) pero Edu Durán anotaba su primer triple del partido y volvía a poner las cosas en su sitio 38-35. Sin embargo castellonenses no aprovechaban sus tiros para anotar y los de Rivero cogían una ventaja 47-39, momento en el que Juan Orenga pedía tiempo muerto cuando quedaban 4’ de cuarto. Tras el tiempo el trio arbitral con su diferencia de criterio que desquició y sacó del partido al TAU Castelló y a Orenga que veía como el Zunder Palencia habría una gran brecha en el electrónico al final del cuarto 57-42. A partir de ahí poca historia tuvo el último cuarto en el que el entrenador castellonense dio minutos a los canteranos Pedro López y Ante Sustic. El TAU Castelló cosechaba así su quinta derrota liguera 77-63.