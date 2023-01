El TAU Castelló se alzó con la victoria ante el Alimerka Oviedo en un duelo que a muy poco tiempo del final los locales tenían muy cuesta arriba. Esta vez en la moneda del final ajustado del partido salió cara, pero no fue una actuación muy convincente de los azulejeros. A pesar de ello, el encuentro se ganó y así se evita acercarse a la zona de descenso con lo que hubiera sido una derrota con un rival directo en esta lucha.

El choque tuvo un inicio bastante descafeinado. El Tau Castelló buscaba a Xavi Rey cerca del aro, pero el visitante Arteaga lo sujetaba bien. Por su parte, el conjunto asturiano falló 4 tiros libres seguidos y en los triples también acumulaba fallos. Tras 4 minutos, y con la insistencia del equipo, al fin Rey encontró la inspiración que le había sido esquiva y con tres canastas seguidas propició el primer despegue local (11-2. min. 5), con un total de 7 puntos del veterano pívot catalán. En cuanto su racha terminó, los ovetenses aprovecharon para recortar, ya que no había nadie más en La Plana que viera el aro con claridad. Al menos, se produjo la buena noticia de la segunda falta de Arteaga

Segundo cuarto

En el segundo cuarto seguía el atasco castellonense, aderezado con numerosas pérdidas de balón, y por ello Orenga dio entrada a Hook, Stutz y Faner para poner más ritmo a la cosa. Con la defensa subiendo un pequeño escalón en intensidad, llegó una racha positiva que estiró la ventaja de los anfitriones (25-15, min. 14). Sin embargo, a continuación vinieron los mejores momentos del Alimerka Oviedo, quienes por fin fueron capaces de convertir dos triples y así empezar a ajustar el marcador. No es que fuera para tirar cohetes la actuación del cuadro visitante, ni mucho menos, pero es que lo que estaba haciendo el TAU era de lo peor que se recuerda esta temporada, encajando un parcial de 1-14. Las pérdidas de balón era alarmantes, de hecho el TAU llegó al descanso con 14, por 10 del Oviedo. Así pues, la mala actuación que estaban teniendo ambos contendientes se tradujo con un pobre parcial de 31-31 al descanso. Tenía pinta de que no ganaría el partido el mejor, sino el menos malo.

Afortunadamente para los presentes en el Ciutat de Castelló, los de Orenga salieron más entonados en la reanudación, con algo más de garra en defensa y haciendo las transiciones más rápidas. Dos triples de Alvarado y los puntos de un Stutz que se estaba gustando volvieron a permitir un jugosa renta del combinado anfitrión (50-42, min. 27), pero faltaba rematar la faena.

Las cosas se volvieron a apretar tras una nueva sequía anotadora de los locales y los triples del base ovetense González (52-52, min. 32), con lo que tocaba sufrir. Empezó a ponerse nervioso el cuadro local, que no elaboraba mucho sus ataques, mientras su rival hacía mucho daño desde más allá la línea de 6,75 m; y no solo por la aportación de González. Así las cosas, se activó una inquietante alarma a 5:35 del final con 57-63 en el luminoso, por lo que Orenga pidió tiempo muerto. La pausa no arregló mucho las cosas, ya que ahora los visitantes empezaron a sumar puntos con sus hombres grandes y la diferencia se mantenía estable.

Remontada y sufrimiento

La esperanza de victoria se hizo mayor tras dos tiros libres convertidos por Stutz a 1:56 del final, que establecieron un parcial de 67-69. Una buena defensa con su pertinente recuperación dieron pase a un triple de Stutz, un robo de Nesbitt y dos nuevos y oportunos tiros libres para darle la vuelta a un partido que parecía casi perdido (72-69 con solo 58 segundos por delante). El TAU puso el alma para defender y volvió a recuperar la bola para de este modo sentenciar el partido con dos puntos más firmados por un Soumbey-Alley que rubricó una gran actuación personal.