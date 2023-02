El Ciutat de Castelló acogerá esta tarde-noche, a partir de las 20.45 horas, otro partido de vital importancia para el TAU en LEB Oro. Será el que enfrentará a los castellonenses con el Gipuzkoa Basket, al que el equipo que dirige Juan Antonio Orenga ya venció en el duelo de la primera vuelta por 48-75. Pero ni los azulejeros ni los vascos son los mismos diecisiete jornadas después, aunque todo apunta a que volverá a ser un choque de gran exigencia.

El entrenador castellonense no contaba entonces ni con Edu Durán ni con Ezekiel Alley, que se lesiono nada más empezar el encuentro, mientras que el Gipuzkoa no contó para la ocasión con Carlson ni con Nurguer, quien acababa de incorporarse al equipo tras una lesión. «Aquel partido fue el segundo de temporada y ahora los jugadores están en diferentes momentos de forma», valora Orenga. El técnico prosiguió su análisis del compromiso destacando que el Gipuzkoa lleva 10 victorias y, a pesar de su última derrota el pasado fin de semana en casa por la mínima 88-89, es un gran equipo, diseñado para estar entre los mejores: «Su dinámica es buena y su nivel defensivo, uno de los más altos. Su línea exterior es importante con Jaworski y Sollazo. También tiene interiores como Carlson con buen tiro exterior», dice.

Orenga hace un llamamiento a la afición para que no falle. «Sabemos que es un día difícil, pero les pido a las familias que hagan un esfuerzo y vengan a apoyarnos», traslada el míster a los seguidores para que acudan hoy al pabellón.