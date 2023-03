Una remontada más para cantar la quinta consecutiva en el Ciutat. El TAU Castelló venció el Albacete Basket gracias a un sensacional cuarto que permitió voltear el dominio visitante de toda la primera parte.

Tras el salto inicial, el conjunto manchego basó sus ataques en los lanzamientos triples, ya que sus interiores estaban bien sujetos gracias a la corpulencia de Dijkstra y la garra de Jorge Bilbao. Con dos triples casi seguidos, los visitantes mandaban en el marcador con ligeras rentas, ya que el TAU no encontraba opciones claras para anotar. Para solucionarlo, Orenga dio entrada a Stutz y se notó, ya que el norteamericano exhibió los múltiples recursos que tiene para sumar puntos con tres canastas de su firma prácticamente seguidas, lo que mejoró el funcionamiento de los locales, pero no era suficiente para tomar la delantera en el luminoso, ya que el primer cuarto finalizó 17-21. La diferencia estaba en el rebote, puesto que los albaceteños dominaban claramente.

En el periodo siguiente, el problema con los rechaces continuaba siendo evidente. Además, la defensa local no mostraba la dureza requerida, especialmente cerca del aro a excepción de Bilbao, y así el juego interior manchego sacaba mucho rédito. La renta del Bueno Arena Albacete llegó a rondar la decena y gracias a una serie de acciones afortunadas del TAU y fallos que otros no perdonan por parte visitante la cosa no fue a mayores. No obstante, se llegó al descanso con muchas cosas por mejorar (31-38), sobre todo en el rebote, ya que el Albacete en esta faceta dominaba claramente por 12-23 a mitad de partido.

La remontada, tras el descanso

La cosa vaya si cambió en la reanudación. Nada más saltar a la cancha, se vio a los de Orenga mucho más activos en todas las facetas y en solo 5 minutos se pusieron por delante en el luminoso con un parcial de 12-2. Además, el parcial de rebotes en este breve intervalo fue de 7-2 para los castellonenses, otro dato muy significativo. El que estaba llevando en volandas a su equipo era sin duda alguna David Hook, que hizo un maravilloso tercer cuarto con tres mates y dos triples en su cuenta, aderezado con un gran trabajo defensivo. Con el festival del sueco bien secundado por sus compañeros, el TAU estaba imparable y pasando por encima de su rival. El punto álgido se vivió con un triple de Dijkstra (gran partido ofensivo el suyo) que significó la renta máxima (56-43, min. 28). Dos triples seguidos del Bueno Arena Albacete les salvaron de morir definitivamente en la recta final del tercer cuarto, al que se llegó con un resultado de 60-51.

Cerró el partido ante el arreón visitante

La situación estuvo bajo control por poco tiempo, ya que las carencias defensivas hicieron que se acercaran los visitantes y Orenga tuviera que solicitar tiempo muerto (64-60, min. 34), así que tocaba volver a la intensidad requerida. Volvió a apretar un poco el combinado anfitrión, pero se repitió lo vivido poco antes, puesto que dos triples albaceteños volvieron a dar intranquilidad (69-65 a 2:42 del final), con la pertinente pausa técnica. Salió al rescate Alvarado con dos tiros libres convertidos y una falta en ataque provocada para tomar aire. Costó un poco rematar la faena porque los visitantes pelearon hasta el último suspiro aunque sin acierto especialmente en los triples, pero al fin el TAU Castelló pudo respirar tranquilo con un triunfo que le permite consolidarse en la zona media de la clasificación.

Final y victoriaaaaaaaa!!! Además nos llevamnos también el basketaverage . Grande equipooooo!!!! pic.twitter.com/swFkR0gaaN — TAU Castelló (@TAUcastello) 5 de marzo de 2023