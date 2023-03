El TAU Castelló recibe este viernes en el Ciutat de Castelló (20.45 horas) al segundo clasificado de la Liga LEB Oro, el Zunder Palencia, en partido correspondiente a la 24ª jornada liguera. Un conjunto castellonense muy mermado por las lesiones, ya que Joan Faner, Edu Durán, Jalen Nesbitt no estarán a disposición de Juan Antonio Orenga.

«Llevamos una buena racha con cuatro partidos ganados de los últimos cinco jugados, pero nos encontramos con el Palencia y no estaremos en las mejores condiciones de afrontarlo por las lesiones. No tendremos ni a Nesbitt, ni Joan ni Edu, y Xavi Rey y Joel Sabaté están con molestias», confesaba Orenga, consciente de que el equipo está alto de moral por la buena racha, pero mermado de efectivos ante uno de los aspirantes al ascenso y que tan sólo lleva tres derrotas en el casillero.

El rival

El entrenador castellonense nos hablaba así de los palentinos: «Es un equipo diseñado para ascender. El juego exterior con Schmidt, Wintering y Manu Rodríguez son killers, y tenemos que defender los bloqueos directos y mano a mano para parar el juego exterior. Por dentro, Kostadinov es también peligroso. Tienen muchos focos y es un equipo muy equilibrado», argumentó.

Las claves del partido

Las claves de los azulejeros pasan por tener a todo el equipo muy implicado esta noche: «Tenemos que tener a todo el equipo implicado en defender. Tenemos que hacerlo todo perfecto, perfecto, perfecto y sacarles de las opciones habituales de ellos para poder ganar el partido. Es un partido en el que todos tenemos que dar un paso adelante tanto jugadores como entrenadores. Va a ser un partido duro y se nos va a hacer largo».

Pese a las bajas, el objetivo del TAU es conseguir una victoria más, que sería la undécima y serviría para darle una alegría a su afición por la Magdalena.