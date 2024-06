Joan Faner seguirá liderando el Amics

Joan Faner cumplirá el año que le queda de contrato en el club de la Plana y será el jugador que más temporadas ha vestido la camiseta del primer equipo de Club Amics del Bàsquet. «Estoy muy contento de poder cumplir mi año de contrato con el Amics del Bàsquet. Un club que me ha dado la oportunidad de seguir disfrutando del baloncesto durante tantas temporadas solo tengo palabras de agradecimiento», afirmaba el capitán.

Joan Faner intenta recuperar la posesión frente al Leyma Natura Básquet Coruña / Pascual Cándido / Amics Castelló

Y es que, con 347 partidos a sus espaldas en el Amics Castelló, el menorquín llegó a Castellón la temporada 2013-2014 y lleva acumulados desde entonces 2396 puntos, 765 rebotes y 1250 asistencias.

Además, fue uno de los protagonistas del ascenso a la liga LEB Oro (hoy Primera FEB) y siempre ha demostrado ser un jugador de club dándolo todo en la pista y un amante de la ciudad en la que ya ha echado raíces formando una familia.

«Pienso, sinceramente, que es muy difícil que un mismo jugador pertenezca vinculado a un club durante tanto tiempo y esto ha sido una de las claves de mi buen hacer y mi compromiso con el equipo» confesaba Joan Faner

A sus 33 años Joan Faner sigue siendo uno de los mejores bases de la Primera FEB. Esta última temporada, pese a conseguir la salavación en las últimas jorndas, es la mejor de Joan Faner hasta el momento. Consiguió grandes registros y una valoración media de 9,3.

Esto le permitió entrar en el Top 10 de mejores bases de la liga y ser el octavo mejor asistente del campeonato.

Joan Faner intenta realizar un finta / Pascual Cándido / Amics Castelló

Próxima temporada

Su duodécima temporada en el Amics Castelló será una temporada con cambios en el banquillo con el debut de Frederic Castelló como primer entrenador, y sobre Joan «no dudo que esta nueva temporada nos tiene preparada nuevas emociones, muchas alegrías y un nivel de compromiso muy alto. Conozco a Fede desde que llegué, he tenido la suerte de crecer junto a él, de aprender y escuchar sus consejos día a día. Su condición de ex jugador es un punto a favor para él, conoce muy bien la liga y, pienso que está sobradamente preparado para afrontar este nuevo reto. Me alegro muchísimo per él, ya le tocaba, y tengo muchas ganas de formar parte de su debut como primer entrenador».