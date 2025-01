El Amics Castelló se congela en Cartagena y dice adiós al sueño copero...¡en la prórroga! (107-88)

Hay partidos para el recuerdo y para el olvido en la historia del Amics Castelló y el de Cartagena ya forma parte de esas historias negras y crueles. Los de Frederic, que tenían una ventaja de 13 puntos tras el partido de ida en el Ciutat de Castelló (89-76), se congelaron en un último cuarto en el que llegaron a ir empate y vieron como el Cartagena, otra vez, les sacó de sus casillas, forzando la prórroga y terminando de matar la eliminatoria en el tiempo extra.

Un final no apto para cardíacos en el que la afición se volcó con los suyos y los locales igualaron el encuentro con dos tiros libres. La tuvo el Amics para silenciar la pista pero no pudo anotar y el 12-6 de la prórroga fue determinante. Un palo duro para el equipo de la Plana, que tenía la ilusión copera y rozó la Final Four con la llema de las manos y ahora deberá pasar página para que la derrota no afecte en el objetivo de la permanencia.

No era un partido sencillo para el equipo de Frederic Castelló, ya que defendía una renta de 13 puntos tras el importante triunfo en la ida por 89-76 en el Ciutat.

El técnico declaró en la previa que era clave salir a por la victoria y no jugar con el marcador porque podía ser muy peligroso. Y así arrancaron los verdes, muy enchufados desde el salto inicial y cogiendo un ventaja de 7 puntos (4-11) para mandar un mensaje al rival: «No vais a remontar fácil». No en vano, los locales reaccionaron e igualaron el encuentro a 13 para jubilo de los aficionados. En un final de cuarto intenso, el Cartagena se marchó con ventaja y metía presión a los visitantes, ya que realmente solo estaba a nueve puntos de la remontada (24-20).

Menéndez fue el sostén bajo los tableros del Amics en el primer cuarto con 6 puntos, pero poco a poco se fueron sumando compañeros. De hecho, los doce jugadores del Amics anotaron y contribuyeron en un ejercicio de resistencia, especialmente en los últimos diez minutos, con final fatídico, como sucedió en Liga hace dos partidos, cuando el equipo blanquinegro ganó el encuentro también en la prórroga... y con una canasta en el último segundo tras una defensa paupérrima.

Era una oportunidad perfecta para vengarse y todo apuntaba a ello. En el segundo cuarto se alternaron las ventajas pero los locales dieron el último empujón para marcharse con un más seis al descanso (44-38).

Menéndez. / AMICS CASTELLÓ

Primer amago de remontada

Los locales, empujados por su público, alcanzaron los 12 puntos de ventaja en el inicio del tercer cuarto, rozando la remontada (52-40), pero los de Frederic se aferraron y reaccionaron para marcharse a los últimos diez minutos con solo dos puntos de desventaja (66-64).

Locura de último cuarto

El final del encuentro no fue apto para cardíacos. Con 68-68 parecía que estaba encarrilado el pase a la final a cuatro, pero el Cartagena no se rindió y un parcial de 12-2 dejó la eliminatoria un puño (80-70) en unos últimos compases frenéticos. El Amics, siempre dentro de la Final Four, estaban al límite, cayendo por 11 puntos a falta de 25 segundos (92-81) cuando se empezaron a suceder los tiros libres... y el Cartagena igualó la eliminatoria a falta de cinco segundos (95-82).

No anotó el Amics y el duelo se marchó a la prórroga, en un dejavu con el duelo liguero. Con la inercia de forzar el tiempo extra, el Cartagena firmó un parcial de 12-6 que dejó completamente noqueado al Amics. Un palo duro, pero toca levantarse.

Ficha técnica

ODILO FC CARTAGENA CB: Cabrera(13), Gil(13), Van Eick(15), Jorda(19), González(14) quinteto inicial; Garuba, Blat(4), Martín(1), Hermanson(23), Smallwood(5) y Torres. 30 faltas cometidas, eliminados González, Cabrera, Van Eick y Smallwood.

Entrenador: Jordi Juste

AMICS CASTELLÓ: Jofresa(9),Tate(4),Moto(2), Menéndez(14), Ngom(21) quinteto inicial; Faner(10), Minlend(11), Martínez(4), Stutz(2), Etxeguren(2),Roig(4), y Okuowo(5). 32 faltas cometidas, eliminado Minlend.

Entrenador: Frederic Castell

Árbitros: Hurtado J.R., Remisa M. y Rijo J.

Parciales: 24-20/20-18 ( 44-38 Descanso); 22-26/29-18/12-6 (107-88 Final)