La crónica: Un triple sobre la bocina da la victoria al CB Benicarló en Llíria (63-64)
Con 63-61, un triple del base Anthony Libroia sobre la bocina da la victoria cadufera en las semifinales de la Lliga Comunitat
Eloy Cerdá
El Maderas Sorlí CB Benicarló superó 63-64 al Llíria a domicilio en un final agónico, en partido correspondiente a las semifinales de la Lliga Valenciana de baloncesto. Los de Sergio Lamúa se impusieron en un igualado duelo que les permitirá jugar la final del torneo contra el Lucentum Alicante el miércoles 17 de septiembre.
Los primeros minutos del partido sirvieron para que los dos equipos encontrasen sensaciones sobre la pista sin que ninguno se distanciase a los diez minutos (15-16). El Benicarló mostró una gran solidez defensiva en el segundo periodo y mejoró en ataque, lo que le permitió coger una ventaja de 9 puntos en el descanso del partido (29-38).
El Llíria fue mucho mejor en el tercer periodo, siendo en esta ocasión quién desplegó una contundente defensa que no dejó anotar a los de Benicarló más de 8 puntos.
Eso permitió al equipo valenciano ponerse por delante (48-46). El último cuarto fue de alternativas y marcador apretado. Con 63-61 un triple del base Anthony Libroia sobre la bocina dio la victoria cadufera.
