Cara y cruz copera para Amics Castelló y Benicarló en la Copa de España

La primera jornada de la Copa España de baloncesto dejó sensaciones opuestas para los representantes castellonenses. El Amics Castelló debutó con una victoria convincente frente al Homs UE Mataró, mientras que el Maderas Sorlí Benicarló cayó con claridad en casa ante el Class Bàsquet Sant Antoni.

En La Plana, el Amics arrancó la temporada oficial con un juego coral y solidez defensiva que le permitió dominar de principio a fin a un rival de su mismo grupo en Segunda FEB. El equipo de Juan Antonio Orenga mostró buenas transiciones, acierto desde el perímetro y la aportación de los nuevos fichajes, además del protagonismo de tres canteranos que dieron un paso al frente. Al descanso ya mandaban por 15 puntos (43-28) y en la segunda parte la ventaja se disparó hasta superar la veintena, cerrando el partido con autoridad (69-42) y dejando muy buenas sensaciones de cara al curso.

El Maderas Sorlí Benicarló arranca su aventura copera con derrota / ELOY CERDÁ

El guion fue muy distinto en Benicarló, donde el conjunto de Sergio Lamúa encajó su primera derrota (65-90). Los rojillos pagaron caro una primera parte muy floja, en la que se marcharon al descanso con 26 puntos de desventaja (27-53). Aunque en la reanudación reaccionaron con un parcial de 5-0 y lograron reducir la diferencia hasta los 17 puntos, el Sant Antoni frenó la remontada y volvió a abrir brecha. Un triple de Harguindey sobre la bocina maquilló el tercer cuarto (51-67), pero en el último periodo los baleares volvieron a imponerse con claridad.

De este modo, el Amics de Castelló arranca la Copa con un triunfo convincente que invita al optimismo, mientras que el Benicarló deberá ajustar su defensa y mejorar en los instantes iniciales si quiere estar en la siguiente ronda de la competicion..