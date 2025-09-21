El Amics Castelló deja escapar la segunda victoria copera en la prórroga

El Amics Castelló lo intentó, luchó hasta el último segundo, pero acabó perdiendo en la prórroga ante el Class Bàsquet Sant Antoni en su segundo compromiso de Copa España. Fue un partido muy intenso, pero se acabó decidiendo en favor del conjunto balear tras saber jugar mejor los momentos decisivos de la prórroga. Pese al disgusto, los de La Plana pudieron perfilar detalles para ultimar la puesta a punto.

El partido empezó con un ritmo bastante dinámico, sobre todo el conjunto visitante, que hacía transiciones, ataques rápidos y buscaba superioridad física cerca del aro. Destacó especialmente el pívot del conjunto balear Zizic, cuya racha de acierto derivó en el primer tiempo muerto local (8-14, min. 6). Los castellonenses andaban un tanto bloqueados ante la defensa rival, sin encontrar apenas situaciones ventajosas tras los bloqueos directos. Los hombres grandes no recibían apenas balones y el perímetro no estaba muy certero tampoco, a excepción de Tamayo.

Amics Castelló ilusionó en su debut frente a Homs UE Mataró / PASCUAL CANDIDO

En el segundo cuarto, el Sant Antoni seguía con el mismo patrón que le daba buenos réditos, mientras que José Luis Pichel puso en pista a Stutz y probó con el nuevo fichaje Russell y Newton en pista a ver si se paliaba el atasco ofensivo. Pero no surgió efecto, por lo que el entrenador no tardó mucho en dar entrada a Tamayo, quien encadenó 7 puntos en un breve intervalo. Aun así, con la gran aportación del alero madrileño no bastaba para remontar a los insulares (28-33, min. 17). De este modo, Faner se sumó a la fiesta con un triple y Stutz también apareció con su calidad de manera muy oportuna. A ello hay que sumar la intensa defensa castellonense, por lo que el marcador estaba prácticamente nivelado al descanso (38-39).

Zizic y Fagner los mejores del segundo tiempo

En la reanudación, Russell salió enchufado con 5 puntos seguidos, pero el pívot balear Zizic continuaba haciendo mucho daño aprovechando su mayor corpulencia. Sin embargo, el Amics se mostraba dispuesto, cada vez más fluido y certero en ataque, por lo que en el ecuador de este tercer cuarto ya disfrutaba de una pequeña renta (50-45, min. 25). Por desgracia, la racha se frenó y el choque entró en una fase de mayor igualdad. Zizic se fue al banquillo, pero su compañero Stoilov fue un buen relevo, ya que prosiguió con el buen hacer balear cerca del tablero. Ante esta situación, el último periodo dio comienzo con todo por decidir (60-58).

Eric Stutz, durante un partido del Amics Castelló en el Ciutat. / PASCUAL CANDIDO / Amics

Pichel apostó por Andreatta e Issanza en pista para contrarrestar a los pívots insulares, quienes además tenían en su base Blat a un buen director de orquesta para estos momentos decisivos. El encuentro estaba en una fase de intercambio de canastas en la que ningún contendiente era capaz de encadenar el acierto necesario para abrir hueco, por lo que había tensión y máxima igualdad (68-67, min. 35). Fue a tres minutos del final cuando un triple tras asistencia de Blat y una posterior canasta de este último complicaron las cosas para los de La Plana (71-75). El Amics respondió con una canasta de Issanza y un espectacular triple de Faner (gran partido el suyo) desde unos 9 metros. A posteriori, canasta visitante y 76-77 a 1:06 del final y balón para los locales. Stutz convirtió dos tiros libres, pero el Sant Antoni respondió con otros tantos (78-79). A 16 segundos del final, Issanza recibió falta y anotó solo un tiro libre, por lo que se pudo forzar la prórroga.

Desenlace sin acierto

En el tiempo extra, el partido prosiguió bajo la misma tónica, con equilibrio en el marcador y mucha tensión. Cada posesión era un poco más valiosa que la anterior. En este tramo final emergió la figura de Issanza, quien se convirtió en claro referente anotador de los anfitriones. La puntería en los triples al final fue decisivo para los baleares, quienes salieron de una situación apurada y tomaron una buena renta a 1:23 del final (83-88) gracias sobre todo a sus lanzamientos lejanos. El Amics no tuvo el acierto necesario y fue lo que acabó costándole el partido tras unas emocionantes posesiones finales. En estas situaciones los pequeños detalles deciden, aunque el Amics estuvo realmente cerca y peleó hasta el último suspiro.

Ficha técnica

88 AMICS CASTELLÓ: Faner (15), Newton (6), Issanza (13), Stutz (16), Tamayo (15) –cinco inicial--; Fábrega (5), Balada (3), Russell (5), Bah (6), Roig (3), Rodríguez y Andreatta (1). 26 faltas. Sin eliminados.

90 CLASS BÀSQUET SANT ANTONI: Blat (19), Gómez (7), Paz (11), Zizic (13), Solarin (14) –cinco inicial--; Rodríguez (6), Issouf, Stoilov (15) y Ruiz (5). 24 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Eduard Montiel y Eduardo José Escartí.

PARCIALES: 8-10, 17-21, 22-33, 23-33, 38-39 (descanso); 50-45, 60-58, 68-67, 79-79 (prórroga) y 88-90 (final del encuentro).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la Copa de España disputado en el pabellón Ciutat de Castelló con cerca de 1000 espectadores en las gradas.