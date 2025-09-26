Milagro sobre milagro del Fustecma NBF: así llega al inicio de temporada

El equipo de referencia del baloncesto de la provincia, el Nou Bàsquet Femení Castelló (NBF), regresa a la competición esta semana en busca de un nuevo milagro: la salvación en la Liga Challenge.

La entidad que preside Lola Valls anhela otra permanencia en la segunda categoría en España, después de la agónica permanencia del sufrido pasado ejercicio, sellada en la última jornada.

El principal caballo de batalla del NBF, cuyo patrocinador principal es también Fustecma, es el aspecto económico. Con unas ayudas supeditadas, paradójicamente, al presupuesto, los 400.000 euros dan para la segunda mejor cantera de la Comunitat Valenciana y para que, de la mano del entrenador, Jaume Tormo, haya conformado una plantilla joven que tratará de llegar a las 10 victorias (un par más de las conseguidas en la 2024/2025) en las 30 jornadas para seguir en la división de plata, ya que se presume una guerra más encarnizada (descienden los dos últimos clasificados).

La perspectiva

«Es un milagro que Castellón tenga un equipo en Liga Challenge», afirma Valls en un día señalado para el club: este jueves fue la puesta de largo en la Sala 32 Millas de la capital de la Plana. Allí, la dirigente trasladó a las autoridades las enormes dificultades para mantener el proyecto, que tanto sudor (y alguna lágrima también) le cuesta temporada a temporada.

Lola Valls, presidenta del Nou Bàsquet Femení Castelló (NBF), durante la presentación del jueves. / Erik Pradas

El equipo

El Fustecma ha mantenido la base (Aina Ferri, Laura Campos, Luz De Giacomo...), además de recuperar a Cristina Villamor y Sabina Carli (pilares en el ascenso a la categoría), redondeando el plantel con Magdalene Afuah-Oye Agyei (finlandesa) y Laia Soler (ésta, con pasaporte español y chileno).

Pincha aquí para ver la plantilla completa.

«Es un equipo que me encanta, Jaume [Tormo] ha hecho una plantilla como le gusta, para correr, con jugadoras dinámicas», sonríe Lola Valls. La juventud (solo cuatro han nacido antes del 2000) será, otra vez, la bandera del NBF, que tratará de suplir la falta de experiencia con un baloncesto agresivo y las ganas de crecer.

Este sábado, a competir ya

El Recoletas Zamora inaugurará este sábado (27 de septiembre del 2025), desde las 19.30 horas, el curso en Grapa. Además, vendrá con Aina Martín, Florencia Flopi Niski y Ana Pérez (ésta, hermana de Claudia, que cumple su tercera campaña con las castellonenses), tres jugadoras con pasado en el NBF.