Maderas Sorlí Benicarló y Amics Castelló se enfrentan por un puesto en Dieciseisavos de la Copa de España

El primer derbi de la temporada entre el Maderas Sorlí Benicarló y el Amics Castelló llega con mucho en juego. Los dos equipos de la provincia se ven las caras por primera vez en el partido Copa de España correspondiente a la fase de grupos. Ambos cuentan con una victoria y una derrota, y el que consiga ganar accederá a la siguiente ronda del torneo, mientras que el otro quedará eliminado. Será el Municipal de Benicarló el escenario que albergue el partido este domingo a partir de las seis de la tarde.

Por los resultados de los dos partidos anteriores, el Amics parece estar un poco por encima del Benicarló. Ganó holgadamente al Marató (89-62) y su derrota contra el Sant Antoni fue en la prórroga (88-90). El Maderas Sorlí perdió de mayor diferencia ante Sant Antoni (65-90) y consiguió vencer por mejor diferencia al equipo catalán (54-62). No obstante, todo puede pasar en un duelo en el equipo del Baix Maestrat va a tener a su favor el jugar en casa con el apoyo su afición.

Entradas

Los socios, patrocinadores, jugadores del club benicarlando y menores de 16 años podrán acceder gratuitamente. La entrada para los comprendidos entre los 16 y 21 años será de 5 euros; y de 10 para el resto de público no socio.

Los equipos de la provincia se enfrentarán también en Segunda FEB / PASCUAL CANDIDO

Una novedad y un homenaje

El Benicarló presentará una cara nueva. Ezekiel Alley podría debutar tras anunciarse su fichaje esta misma semana. El norteamericano con pasaporte togolés formó parte del Amics Castelló en Primera FEB la temporada 2022-2023 y ahora jugará para el otro equipo provincial.

Además, antes del inicio del partido se hará un homenaje a Joel Sabaté, exjugador de los dos equipos. El benicarlando ha centrado su trayectoria deportiva en los dos equipos desde que empezó a con 3 años a jugar al baloncesto.