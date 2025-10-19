El Maderas Sorlí mantiene el modo victoria (94-75)

Tres de tres para el Maderas Sorlí Benicarló. Este domingo superó al Homs Mataró 94-75 en el partido que cerraba la jornada de Segunda FEB y seguir sin conocer la derrota. Esto le mantiene en la zona alta de la clasificación, compartiendo liderato con Llíria y Gandía, los otros dos equipos que de momento cuentan sus partidos por victorias.

No fue un primer parcial bueno principalmente para el Benicarló. Los dos equipos comenzaron errores ofensivos y sin apenas puntos. El Mataró tomó la iniciativa con el acierto desde el exterior e hizo ir a remolque al equipo cadufero que se mostraba muy incómodo para encontrar tiros a canasta.

Remontada en dos minutos

Nada más iniciarse el segundo periodo Sergio Lamúa tuvo que pedir tiempo muerto por un parcial de 0-5 que situó el marcador 14-24. Las indicaciones del técnico tuvieron un gran efecto, aumentó la presión defensiva dejando sin ideas al rival y en poco más de dos minutos se consiguió un parcial de 17-2 (31-26).

La intensidad sobre la pista era tan alta que fue imposible mantener ese ritmo de juego. Eso dio oxigeno a los jugadores visitantes que, después de llegar a perder de diez (36-26 – minuto 17), pudieron acercarse a cinco puntos a la media parte (39-34).

El Municipal Benicarló albergó el encuentro de la tercera jornada de la competición / Eloy Cerdá

El Benicarló consiguió poner distancia de por medio. Los dos equipos entraron en bonus rápidamente y el tercer periodo tuvo una puntuación más alta. Poco a poco la diferencia se fue ampliando, en parte, gracias a las recuperaciones que propiciaron contras. Dos seguidas de Kingsely situaron un +14 a dos minutos de terminar el cuarto (63-49)

El duelo entró en sus restantes diez minutos 68-56 y el Benicarló no pasó por apuros. Tuvo que trabajar para que no recortase diferencias el Mataró, pero en ningún momento el equipo catalán llegó a incomodar en el marcador. Lo más cerca que estuvo fue con el 78-69 a cinco minutos del final. La diferencia se amplió en el tiempo restante.

La ficha técnica

MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Haro (11), Soumbey-Alley (17), Prior (6), Harguindey (3), Ikpeze (12) -Quinteto inicial- Ndour (9), Perdiguero (9), Voronin (9), Ukawuba (3), Libroia (5), Kingsely (10), Llorach (0)

HOMS UE MATARÓ: Boix (10), Hall (0), Juanola (19), Niang (14), Kalu (4) -Quinteto inicial- Garrido (3), Martínez (14), Coll (4), Acosta (0), Castillo (7), Ferrer (0)

PARCIALES: 14-19, 25-15 (descanso: 39-34), 29-22 (68-56) y 26-19 (final: 94-75)

ÁRBITROS: Cristian José García y Abraham Hormigó. Eliminado: Ukawuba

PABELLÓN: Municipal de Benicarló

PÚBLICO: 800 espectadores