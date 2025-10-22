La crónica: El Amics Castelló sella el pase a octavos de final de Copa ante el Clavijo (93-88)

El Amics Castelló se clasificó en la noche de este miércoles para los octavos de final de la Copa de España de baloncesto tras imponerse al Reina Proteínas Clavijo en un intenso y vibrante duelo disputado en el Ciutat de Castelló. Los de José Luis Pichel lograron mantener la calma en un final de infarto y se llevaron una merecida victoria (93-88) que les permite seguir soñando en la competición copera.

El encuentro comenzó con fuerza para los locales, que arrancaron con un parcial de 8-0 tras un triple de Russell y una canasta de Balada. Sin embargo, el Clavijo respondió rápidamente con un 0-9 de parcial, igualando el marcador. El intercambio de canastas marcó el resto del primer cuarto, que terminó con ligera ventaja castellonense (22-19, min. 10).

En el segundo cuarto, el partido se mantuvo equilibrado hasta que el Amics Castelló firmó un parcial de 10-0 con una canasta de Fàbrega y dos triples consecutivos de Newton, que encendieron al Ciutat (39-32). Clavijo reaccionó tras tiempo muerto, pero Faner cerró el primer tiempo con un triple que devolvía la iniciativa al conjunto local (50-43, min. 20).

Joan Faner, capitán del Amics Castelló. / PASCUAL CANDIDO

Tras el descanso, el Amics salió con energía y determinación. Con Ken Issanza intimidando en defensa y Newton anotando con confianza, los locales rompieron el encuentro con un parcial de 9-0 y tres triples (dos de Kobe y uno de Andreatta) que llevaron la diferencia hasta los +17 (71-54), máxima del partido. No obstante, el Clavijo no bajó los brazos y, aprovechando algunas imprecisiones locales, logró acercarse por debajo de los diez puntos (74-67, min. 30).

Trepidante final

En el último cuarto, los riojanos mantuvieron la buena dinámica y consiguieron empatar el partido. Su jugador Jacobs, muy inspirado, anotó un triple que dio la primera ventaja visitante (78-82, min. 35). Pero el Amics reaccionó con carácter: Russell y Faner devolvieron la ventaja con dos triples consecutivos, y un 2+1 de Ken Issanza a falta de minuto y medio dejó el choque muy encarrilado. Aun así, Jacobs volvió a apretar el marcador, forzando un final de máxima tensión.

José Luis Pichel, entrenador del Amics. / Agencias

En los segundos finales, el Amics Castelló supo mantener el temple desde la línea de tiros libres y sellar el triunfo por 93-88, asegurando su clasificación para los octavos de final de la Copa España.

La ficha técnica

AMICS CASTELLÓ: Faner (11), Russell (15), Balada (3), Stutz (8), Ken Issanza (14) –cinco inicial–; Fàbrega (6), Newton (19), García (-), Bah (2), Rodríguez (-), Andreatta (8) y Tamayo (7).

REINA PROTEÍNAS CLAVIJO: Querejeta (17), Torres (11), Jacobs (16), Arbosa (4), Pa Mor (8) –cinco inicial–; Berthold (8), De Pablo (14), Pascual (-), Pardina (3), Royo 7(). 23 faltas.

ÁRBITROS: Mikel Cañigueral, Cristian José García y José Sánchez.

PARCIALES: 22-19, 28-24, 24-24, 19-21.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa España, con alrededor de 500 espectadores en las gradas del pabellón Ciutat de Castelló.