El Amics Castelló canta la primera victoria de Liga en el Ciutat ante el CB Zaragoza (90-76)

El Amics Castelló cantó la primera victoria de Liga en el Ciutat de Castelló ante el CB Zaragoza, en un encuentro en el que el juego colectivo fue la gran clave del triunfo. Hasta seis jugadores del conjunto castellonense alcanzaron los dobles dígitos de valoración.

El partido arrancaba con ambos equipos mostrándose mucho respeto, las defensas se imponían a los ataques y, aunque el Amics Castelló encontraba buenas situaciones de tiro, se mostraba desacertado de cara a canasta en los primeros instantes. La entrada en pista de Fàbrega dio clarividencia al ataque, mientras que Ken Issanza se mostraba como el finalizador perfecto de sus acciones. Sin embargo, los visitantes no se quedaron atrás y, con mucho acierto desde el tiro exterior, lograron las primeras ventajas del partido (10-14, min. 7). Fàbrega seguía produciendo y, de su mano, los locales consiguieron ponerse por delante en el último minuto antes de finalizar el primer cuarto (20-16, min. 10).

En el segundo periodo, ambos equipos aumentaron el ritmo del encuentro y la anotación creció. Tamayo, desde la línea de tres, dio el primer tirón a los locales y obligó al conjunto zaragozano a detener el juego con un tiempo muerto. A la reanudación, los visitantes reaccionaron a golpe de triples y consiguieron ponerse a un punto (33-32, min. 17). Russell apareció al rescate con un triple para mantener la ventaja, pero el CB Zaragoza respondió rápidamente con un 3+1 que igualó el marcador.

Dos acciones de Faner y Stutz en el tramo final del cuarto devolvieron la ventaja a los locales en el electrónico. Los visitantes recortaron diferencias desde la línea de tiro libre, pero en la última jugada del periodo, tras un tiempo muerto local, Ken Issanza, desde la pizarra de Pichel, culminó un 2+1 para cerrar la primera mitad con el Amics Castelló por delante (43-37, min. 20).

Sentencia en la segunda parte

Tras el descanso, ambos equipos salieron entonados desde la línea de 6,75. Los castellonenses encontraron su ritmo y lograron anotar con facilidad gracias a sus rápidas transiciones. Además, Ken Issanza seguía imponiendo su ley en la pintura, y la renta local superaba ya los dobles dígitos (56-45, min. 25).

A la inercia positiva se sumó Newton, que con dos triples consecutivos amplió aún más la ventaja en el marcador. Los visitantes, sin embargo, no quisieron perderle la cara al partido y, con un triple en la última jugada del cuarto, lograron reducir la diferencia a diez puntos (66-56, min. 30).

En el último cuarto, la anotación se redujo y el partido entró en un constante tira y afloja: los locales buscaban romper definitivamente el encuentro, mientras que los visitantes se resistían a rendirse. Un triple de Stutz a falta de tres minutos dio una renta considerable al conjunto castellonense (80-67, min. 37).

En los compases finales, el Amics Castelló supo gestionar su ventaja con madurez y temple. Pese al empuje del CB Zaragoza, los de Juanma Pichel se mostraron sólidos y firmes en defensa para asegurar la primera victoria de la temporada en el Ciutat de Castelló, la tercera del curso, que permite al equipo escalar posiciones en la clasificación y reforzar su confianza.

90 AMICS CASTELLÓ: Faner (8), Russell (13), Tamayo (8), Stutz (7), Ken (19) –cinco inicial–; Fàbrega (11), Bah (8), Newton (8), Balada (0), Andreatta (8). 21 faltas. Eliminado Stutz.

76 C.B. ZARAGOZA: Alvarado (5), Aso (2), Zhao (33), Muñoz (6), Gatell (5) –cinco inicial–; Knowles (3), Okeke (1), Arjol (0), Jiménez (14), Colom (0), Aragonés (7). 21 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Cristian José García y José Sánchez.

PARCIALES: 20-16, 23-21, 23-19, 24-20.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la quinta jornada de Segunda FEB, con alrededor de 1000 espectadores en las gradas del pabellón Ciutat de Castelló.