La crónica: El CB Benicarló se lleva una victoria muy ajustada ante el CB Majadahonda (68-69)

El Maderas Sorlí CB Benicarló vuelve a sonreír al regresar ayer a la senda del triunfo después de tres partidos seguidos sin conseguirlo. Fue una victoria más que sufrida en la pista del Spanish Basketball Academy CB Majadahonda, que juega en Fuenlabrada, por un solo punto: 68-69. En un partido donde el equipo madrileño pudo llevarse la victoria en la última jugada pero falló. Con el triunfo, el Benicarló suma la 4ª victoria de la temporada y es 8º en Segunda FEB tras la 7ª jornada en el Grupo Este.

El partido tuvo alternativas en el inicio. El Benicarló se avanzó 0-5 pero los locales consiguieron un parcial de 9-0 que fue respondido con otro 0-5 (9-10 min.6). Los jugadores de Sergio Lamúa, con malos porcentajes en tiros de dos, conseguían hacer daño desde el triple y el tiro libre frente a un rival con problemas de circulación de balón y en el rebote. Eso permitió una ventaja de 8 puntos (14-22) tras los diez primeros minutos.

La diferencia se amplió hasta una máxima de 13 puntos (19-32) en el minuto 17 de partido. Sin embargo en esos tres minutos restantes de primera parte el Spanish Baskeball fue recortando puntos para dilapidar gran parte de la diferencia conseguida por los benicarlandos. Al descanso el marcador era de 31-35.

El Maderas Sorlí Benicarló logró su cuarta victoria de la temporada. / Eloy Cerdá

El segundo acto

Pasado el ecuador del tercer periodo un parcial de 8-0 local ponía un peligroso 44-40 que obligó a Lamúa a pedir un tiempo muerto. El conjunto madrileño tuvo en este cuarto su máxima ventaja de 5 puntos, pero un triple de Soumbey-Alley sobre la bocina dejaba a dos puntos al Benicarló (54-52) de cara al tramo final.

Con el marcador de 61-57 Aleix Haro se puso en modo líder. El Benicarló consiguió un 3-10 siendo 8 de esos 10 puntos del base (64-67). A dos minutos del final, con 66-67, a los jugadores de ambos equipos se les hacía pequeño el aro.

Libroia encestó de dos a 53 segundos del final. Puidet anotó dos tiros libres para el 68-69. Adrián Sánchez Perdiguero falló dos tiros libres para el Benicarló restando 19 segundos que hubieran podido dar un poco más de tranquilidad. En la última jugada, los locales tuvieron hasta dos tiros en los últimos tres segundos de partido en la zona de la pintura que erraron para fortuna del Benicarló.

Sergio Lamúa, entrenador del Maderas Sorlí Benicarló. / Eloy Cerdá

La ficha técnica del partido

SPANISH BASKETBALL ACADEMY: Puidet (7), Santano (10), Simeunovic (21), Medina (8), García (1) -Quinteto inicial- Curfman (21), Echevarria (0), Traore (0)

MADERAS SORLÍ BENICARLÓ: Haro (15), Soumbey-Alley (8), Harguindey (4), Prior (5), Ndour (8) -Quinteto inicial- Ikpeze (8), Libroia (4), Ukawuba (9), Perdiguero (8), Voronin (0)

PARCIALES: 14-22, 17-13 (descanso: 31-35), 23-17 (54-52) y 14-17 (final: 68-69)

ÁRBITROS: Asunción Langa y Francisco Javier Almansa

PABELLÓN: Fernando Martín (Fuenlabrada).

ENTRADA: 400 espectadores.