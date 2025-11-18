El Amics Castelló se tiñe de oro y exige la mejor versión del Fuenlabrada (78-80)
Los de Pichel amagan con la remontada en un grandísimo partido en el Ciutat
Cuando juegas contra un equipo de categoría superior tienes dos opciones: rebelarte y competir o presentarte a la batalla perdido. El Amics Castelló eligió ayer la primera opción, se tiñó de oro y amagó con dar la campanada ante un Fuenlabrada diseñado para ascender a la Liga ACB que sufrió de lo lindo para asaltar el Ciutat.
El Amics comprobó desde el salto inicial que su rival le iba a exigir un punto extra en todas las facetas. En un visto y no visto, el Fuenlabrada dio el primer zarpazo (16-24) para jugar con la ventaja psicológica de 10 puntos, hasta que los viejos rockeros revolucionaron el Ciutat.
Joan Faner dibujó el camino de la remontada: canastas, robos y asistencias para sacar de la pista al equipo madrileño. Stutz se sumó a la fiesta y un triplazo de Kobe Newton desde la esquina puso el 39-37 para terminar la primera parte 44-39.
Segunda parte
Los verdes alcanzaron los 12 de renta tras la reanudación pero el Fuenlabrada se puso el mono defensivo para entrar con un +1 al último cuarto. Un mate de Issanza devolvió el más uno al Amics, pero al final se impuso la lógica. El equipo local luchó hasta el final y se llevó la ovación del público.
Suscríbete para seguir leyendo
- La ola de frío polar llega a Castellón: cuáles serán los peores días
- Consternación en Benassal por la muerte de dos jóvenes tras caer por un puente
- CD Castellón | Brian Cipenga, héroe nacional
- El TSJCV confirma la pena para la familia de Castellón que expolió 500.000 euros a la empresa donde trabajaban
- El Mercado Central de Castelló cerrará entre tres y siete días: ¿cuándo? ¿por qué?
- Desaparecido en una zona montañosa de Castellón: los bomberos movilizan un amplio dispositivo de búsqueda
- Los 50 están de moda: la generación de 1975 arrasa con su gran fiesta de reencuentro en Vila-real
- Fotogalería I Las imágenes de la fiesta de la generación de 1975 en Vila-real