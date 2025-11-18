El Amics Castelló se tiñe de oro y exige la mejor versión del Fuenlabrada (78-80)

Cuando juegas contra un equipo de categoría superior tienes dos opciones: rebelarte y competir o presentarte a la batalla perdido. El Amics Castelló eligió ayer la primera opción, se tiñó de oro y amagó con dar la campanada ante un Fuenlabrada diseñado para ascender a la Liga ACB que sufrió de lo lindo para asaltar el Ciutat.

El Amics comprobó desde el salto inicial que su rival le iba a exigir un punto extra en todas las facetas. En un visto y no visto, el Fuenlabrada dio el primer zarpazo (16-24) para jugar con la ventaja psicológica de 10 puntos, hasta que los viejos rockeros revolucionaron el Ciutat.

Buen partido del Amics Castelló. / Amics Castelló

Joan Faner dibujó el camino de la remontada: canastas, robos y asistencias para sacar de la pista al equipo madrileño. Stutz se sumó a la fiesta y un triplazo de Kobe Newton desde la esquina puso el 39-37 para terminar la primera parte 44-39.

Segunda parte

Los verdes alcanzaron los 12 de renta tras la reanudación pero el Fuenlabrada se puso el mono defensivo para entrar con un +1 al último cuarto. Un mate de Issanza devolvió el más uno al Amics, pero al final se impuso la lógica. El equipo local luchó hasta el final y se llevó la ovación del público.