Luto en el baloncesto de Castellón por la muerte de Salvador Vidal, el impulsor que llevó a Petrović a l’Alcora
Fue el presidente de la extinta Federación Castellonense de Baloncesto y uno de los responsables de que la élite llegara a la provincia
Guillermo Prats, uno de sus aprendices, cuenta lo importante que fue en su carrera: "Era como un padre"
El baloncesto de Castelló llora este martes la pérdida de una figura icónica como Salvador Vidal, impulsor de la pelota naranja en la provincia. Vidal empezó jugando en Castelló cuando todavía no existían equipos como los actuales. De meter canastas pasó a la gestión y se convirtió en el último presidente provincial antes de la creación de las federaciones autonómicas. Un hombre que dedicó su vida a impulsar el baloncesto y que consiguió logros inimaginables, tal y como recuerda uno de sus discípulos, Guillermo Prats, actual entrenador del Bàsquet Almassora.
Un maestro en los despachos
Su labor más destacada llegó desde la Federación. Fue la persona clave para que la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Zaragoza se disputara en l’Alcora el 13 de febrero de 1985. “La sede era Bilbao y no pudo ser por cuestiones climatológicas. Vidal se movió con rapidez, habló con el secretario y en apenas 24 horas organizó el evento. Mejoró la iluminación, amplió las gradas y entraron 4.000 espectadores. Fue increíble", relata.
¡Petrovic... en Alcora!
También fue el artífice de la primera visita a España de la leyenda Dražen Petrović. Antes de vestir la camiseta blanca, Petrović llegó a enfundarse, un año antes, la primera camiseta baskonista cuando el club gasteiztarra estrenó el patrocinio de la empresa cerámica Taulell, ubicada en Castelló. Ocurrió a comienzos de septiembre de 1987 en l’Alcora, donde la Cibona de Zagreb y el Baskonia disputaron un torneo veraniego organizado por el nuevo patrocinador. Todo ello fue posible gracias a la labor de Salvador Vidal, además de otros hitos como el Clínic nternacional de Entrenadores en Vinaròs o el icónico partido entre la selección española y Estados Unidos en el Ciutat.
"Sin Salvador quizá mi carrera no habría tenido el mismo recorrido. Fue una persona de total confianza y para mí fue como un padre en lo deportivo. Nuestra relación era genial”, recuerda Guillermo Prats, actual entrenador del CB Almassora.
