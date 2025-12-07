El Amics se coloca líder tras dar un golpe de autoridad en el Ciutat contra el Huesca La Magia (96-74)

El Amics Castelló dio un fuerte puñetazo en la mesa tras su clara y contundente victoria sobre el potente Lobe Huesca La Magia, el quinto de manera consecutiva, por lo que los de la capital de La Plana son líderes de la categoría.

El combinado anfitrión basó este resultado en la primera parte, en la que fue un vendaval ofensivo y un muro en defensa. La combinación perfecta para así lograr irse al descanso con más de 20 puntos de diferencia a su favor. Vencer y convencer en toda regla.

El choque arrancó de manera espectacular, ya que los locales anotaban de tres en tres con sendos triples de Faner, Andreatta y Newton, además de un 2+1 de este último. A pesar de ello, los de La Plana no tomaron una ventaja significativa, ya que los aragoneses aprovecharon su superioridad en el rebote para mantener un marcador igualado (17-17, min. 7).

El inicio explosivo de los castellonenses se fue diluyendo en forma de desacierto en el tiro y algunas pérdidas de balón, mientras los oscenses se afinaron en el triple y acabaron el primer cuarto por delante en el luminoso (23-26).

Joan Faner, en el Amics-Spanish Academy en el Ciutat. / Amics Castelló

El base Roger Fàbrega lo había hecho bien haciendo daño con sus penetraciones, pero es que entró Joan Faner y revolucionó enseguida el choque al imprimir velocidad en las transiciones y más garra en defensa, con lo que el Amics volvió a tomar la delantera (29-26, min. 12). El veterano base estaba espectacular, incluso metiendo un inusual triple desde unos 9 metros cuando la posesión expiraba.

A continuación metió otro tras salir de un pick y Newton se sumó a la fiesta con uno más de su cosecha. Así las cosas, el inicio del segundo cuarto se saldó con un contundente parcial de 14-0 en poco más de tres minutos (40-26, min. 14).

Faner se sentó a tomar un poco de aire y Fàbrega supo mantener a su equipo a un gran nivel volviendo a ser muy incisivo en las penetraciones y entendiéndose a la perfección con Bah en los picks, con lo que este último incrementaba su anotación sobremanera.

Getafe-Amics de Segunda FEB. / CB Getafe

Otro factor importante fue la puntería de Kobe Newton, lo que sumado al gran tono general defensivo la renta seguía creciendo hasta alcanzar la máxima al descanso (57-34). El partido estaba muy de cara para los de José Luis Pichel tras la exhibición de una primera parte en la que destacaron sus 11 de 14 en tiro de 2 y los ocho triples convertidos.

En la reanudación, hubo una buena noticia y una mala. La buena fue que la diferencia se mantenía estable, la mala fue que en tres minutos y medio el combinado anfitrión ya acumulaba 5 faltas de equipo por ninguna de su oponente.

Por fortuna, esta circunstancia no tuvo influencia, ya que el Amics se mantenía muy sólido en su defensa y sabía responder a las diferentes alternativas defensivas que proponía su rival en busca de una casi imposible remontada.

El capitán del Amics, Joan Faner. / Pascual Cándido / Amics Castelló

El parcial del tercer cuarto fue 23-24, un buen balance ya que solo quedaban 10 minutos por delante. De este modo, el último periodo fue muy plácido, con los aragoneses muy sometidos por las prisas y cayendo en recurrentes precipitaciones. Un trámite previo a la gran y merecida ovación que se llevó el Amics Castelló a la conclusión tras su impresionante actuación.

Ficha técnica

96 AMICS CASTELLÓ: Faner (20), Newton (16), Issanza (3), Andreatta (8), Tamayo (3) –cinco inicial--; Fàbrega (11), Russell (12), Bah (19), García (4) y Rodríguez. 23 faltas. Eliminado Issanza.

74 LOBE HUESCA LA MAGIA: Thiam (2), Figueroa (5), Corraliza (6), Fritz (8), Badmus (12) –cincoinicial--; Bieshaar (10), Carreira (6), López-San Vicente (5), Rodrñiguez (9) y Vàzquez (11). 18 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Xavier Girbal y Alejandro Climent.

PARCIALES: 14-12, 23-26, 40-28, 57-34 (descanso); 70-44, 80-58, 85-67 y 96-74 (final del encuentro).

INCIDENCIAS: Partido celebrado en el pabellón Ciutat de Castelló con alrededor de 1500 espectadores en las gradas.